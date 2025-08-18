DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin99.385 -0,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,33 -0,2%Gold3.334 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen
Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Portfolio-Einblick

Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert

19.08.25 03:40 Uhr
Einhorn mit Neuzugang in den Top 3: Das ist das Greenlight Capital-Portfolio im 2. Quartal 2025 | finanzen.net

Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Diese Aktien stehen bei ihm in den Top-10.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brighthouse Financial Inc Registered Shs When Issued
38,80 EUR -0,80 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CNH Industrial N.V. Reg. Shs
10,24 EUR -0,06 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Core Natural Resources Inc Registered shs
60,30 EUR -3,85 EUR -6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHT Holdings Inc
9,33 EUR -0,21 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fluor Corp.
35,64 EUR 0,17 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Graphic Packaging Holding Co
19,09 EUR -0,10 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Green Brick Partners Inc
58,68 EUR -1,32 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kyndryl Holdings
25,58 EUR -0,28 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PENN Entertainment Inc
15,49 EUR -0,28 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Teck Resources Ltd. (B)
27,36 EUR -0,13 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im zweiten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,33 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Kapital ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen quartalsweise offenzulegen. Auffällig ist, dass Greenlight Capital im zweiten Quartal zahlreiche Kürzungen vornahm und mit einer völlig neuen Beteiligung frischen Schwung ins Depot brachte.
Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn größten Einzelpositionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 30. Juni 2025 - sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.

Redaktion finanzen.net

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot

Platz 11: Das Ranking

Im zweiten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,23 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Kapital ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen vierteljährlich offenzulegen. Aus den jüngsten Angaben ergibt sich die folgende Übersicht der zehn größten Einzelpositionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 30. Juni 2025 - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.

Quelle: sec.gov, Bild: Paul Bereswill/Getty Images

Platz 10: Teck Resources

Eingeleitet werden die Top 10 Positionen in Einhorns Depot von Teck Resources. Dabei ging es für das Bergbauunternehmen seit dem ersten Quartal jedoch um zwei Plätze abwärts. Verändert wurde die Position von Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital jedoch nicht. Nach wie vor entheilt das Portfolio 2.000.000 Papiere, die zum Stichpunkt einen Wert von etwa 80,76 Millionen US-Dollar hatten und damit 3,47 Prozent am gesamten Depot ausmachten.

Quelle: sec.gov, Bild:

Platz 9: DHT

Auf dem neunten Platz halten konnte sich der Öltankerbetreiber DHT. Hier griff Greenlight Capital im zweiten Quartal zu und vergrößerte die Beteiligung um 1.010.000 Aktien auf insgesamt 7.620.934 Anteilsscheine. Am 30. Juni lag der Wert der Position bei rund 82,38 Millionen US-Dollar und entsprach damit einem Depotanteil von 3,54 Prozent.

Quelle: sev.gov, Bild: Supertrooper / Shutterstock.com

Platz 8: Graphic Packaging

Der Sprung in die Top 10 gelang dem Verpackungsunternehmen Graphic Packaging, nachdem es im Vorquartal gerade einmal für den 19. Platz gereicht hatte. Auch hier griff Greenlight Capital beherzt zu und vergrößerte das Portfolio um 3.658.850 Papiere, sodass das Depot zum Stichtag insgesamt 4.705.950 Aktien im Wert von circa 99,15 Millionen US-Dollar enthielt. Mit einem Depotanteil von 4,26 Prozent reicht es immerhin für Platz 8 im Ranking.

Quelle: sev.gov, Bild: Casimiro PT/Shutterstock.com

Platz 7: CNH Industrial

Für das Maschinenbauunternehmen CNH Industrial geht es im Einhorn-Depot bereits zum zweiten Mal in Folge um einen Platz runter. Insgesamt trennte man sich hier in Q2 von 203.930 Aktien. Die verbliebenen 7.872.610 Papiere waren am 30. Juni etwa 102,03 Millionen US-Dollar wert und schafften damit zumindest noch einen Portfolioanteil von 4,39 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 6: PENN Entertainment

Nachdem es im ersten Quartal des Jahres für PENN Entertainment noch um einen Platz aufwärts ging, rutschte die Beteiligung am Unterhaltungsunternehmen im zweiten Quartal wieder auf den 6. Platz zurück. Hier griff man jedoch wieder zu und stockte seinen Posten um 1.226.000 Anteilsscheine auf. Insgesamt befanden sich damit 7.494.440 Aktien im Einhorn-Depot, die zum Ende des zweiten Quartals etwa 133,93 Millionen US-Dollar wert waren und einen Anteil von 5,76 Prozent am gesamten Depot hatten.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 5: Kyndryl

Für Kyndryl ging es im zweiten Quartal ebenfalls runter in der Platzierung. So veräußerte Greenlight Capital 823.910 Papiere des IT-Unternehmens, sodass es die übrigen 3.311.297 Aktien mit einem Wert von rund 138,94 Millionen US-Dollar und einem Depotanteil von 5,97 Prozent nur noch auf den 5. Platz schafften.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 4: Brighthouse Financial

Vom dritten auf den vierten Platz rutschte im zweiten Quartal der US-Versicherer Brighthouse Financial. Hier trennte sich Einhorns Hedgefonds von 41.000 Aktien und hielt zum Stichtag damit noch insgesamt 2.760.097 Papiere. Mit einem Wert von 148,41 Millionen US-Dollar liegt der Portfolioanteil bei 6,38 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: madamF / Shutterstock.com

Platz 3: Core Natural Resources

Core Natural Resources musste seine Silbermedallie im zweiten Quartal gegen eine Bronzemedallie tauschen. Nachdem in Q2 53.000 Aktien verkauft wurden, enthielt das Aktienengagement noch 2.155.640 Papiere. Diese hatten zum Stichtag einen Wert von circa 150,33 Millionen US-Dollar und entsprachen damit einem Depotanteil von 6,46 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Sally Wallis / Shutterstock.com

Platz 2: Fluor Corp.

Auf den zweiten Platz schafft es im zweiten Quartal ein Neuzugang in Einhorns Hedgefonds: die Fluor Corp.. Hier legte sich Greenlight Capital insgesamt 3.819.580 Aktien des Industriedienstleisters zu. Mit einem Geldwert von rund 195,83 Millionen US-Dollar liegt der Depotanteil bei 8,42 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Rainer Sturm / pixelio.de

Wer­bung

Platz 1: Green Brick Partners

Nachwievor unangefochten und unangetastet auf dem ersten Platz landet Green Brick Partners. Im Greenlight Capital-Depot befinden sich auch im zweiten Quartal 2025 9.467.383 Papiere des Hausbau- und Grundstücksentwicklungsunternehmens. Mit einem Wert von etwa 595,31 Millionen US-Dollar und einem Portfolioanteil von 25,59 Prozent reicht dies erneut für das Siegertreppchen.

Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: Brighthouse Financial und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brighthouse Financial

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brighthouse Financial

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Paul Bereswill/Getty Images

Nachrichten zu Kyndryl Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung