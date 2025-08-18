DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin99.385 -0,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,33 -0,2%Gold3.334 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen
Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Zielscheibe

Tesla-Aktie im Visier: Darum schießt die US-Luftwaffe auf Tesla Cybertrucks

19.08.25 03:12 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla unter Beschuss? Warum die Air Force auf Tesla Cybertrucks schießt | finanzen.net

Die US-Luftwaffe kauft Tesla Cybertrucks - nicht für Einsätze, sondern als Zielscheiben. Auf dem White Sands Missile Range sollen ihre robuste Edelstahlkarosserie unter Beschuss getestet werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
288,00 EUR 6,45 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• US-Luftwaffe kauft zwei Tesla Cybertrucks für Zielübungen
• Auswahl wegen Edelstahlkarosserie, Design und 48-Volt-System
• Symbol für militärische Relevanz ziviler Fahrzeuge

Wer­bung

Ungewöhnlicher Beschaffungsplan der US-Luftwaffe

Bevor Teslas futuristischer Cybertruck auf dem zivilen Markt richtig durchstarten konnte, hat er bereits die Aufmerksamkeit des US-Militärs geweckt. Wie MilitaryTimes berichtet, will das Air Force Test Center zwei dieser vollelektrischen Pickups beschaffen - allerdings nicht für den Einsatz, sondern für Zielübungen mit Präzisionsmunition. Geplant ist der Einsatz auf dem White Sands Missile Range in New Mexico. Laut The Verge stehen die Cybertrucks auf einer Beschaffungsliste mit insgesamt 33 Fahrzeugen, darunter Limousinen, SUVs und Pickups.

Ziel: Realistische Gefechtsszenarien

Hintergrund der Beschaffung ist laut MilitaryTimes die Sorge, dass künftige Gegner den Cybertruck militärisch einsetzen könnten. In den offiziellen Unterlagen heißt es: "Testing needs to mirror real world situations" - die Ausbildung solle Szenarien abbilden, wie sie auch im Einsatzfall auftreten könnten. Wie Watson berichtet, werden die Fahrzeuge als Zielobjekte für hochpräzise Waffen wie die AGM-114 Hellfire, die AGM-176 Griffin oder die GBU-39/B eingesetzt. Diese Munition ist darauf ausgelegt, Fahrzeuge mit minimalen Kollateralschäden auszuschalten.

Technische Gründe für die Auswahl

Der Cybertruck sticht vor allem durch sein unlackiertes Edelstahl-Exoskelett und das aggressive, kantige Design hervor, das sich deutlich von herkömmlichen Fahrzeugen unterscheidet, wie es weiter heißt. Diese Bauweise soll besonders widerstandsfähig sein und macht den Pickup aus Sicht des Militärs zu einem potenziell schwerer zu zerstörenden Ziel. MilitaryTimes hebt zudem die effiziente 48-Volt-Elektroarchitektur hervor, ein technisches Merkmal, das derzeit kaum ein anderes Serienfahrzeug bietet und das die Air Force als einzigartig einstuft.

Wer­bung

Militärisches Interesse vs. kommerzieller Misserfolg

Während die US-Luftwaffe den Cybertruck nun als potenzielles Zielobjekt in ihr Trainingsprogramm aufnimmt, sollte er ursprünglich ganz andere Erfolge feiern. Elon Musk pries das Modell als "armored personnel carrier from the future" an. Doch abseits des Militärinteresses entwickelt sich der Pickup im zivilen Markt zum Ladenhüter: Wie The Verge berichtet, wurden bislang weniger als 50.000 Exemplare verkauft und ist damit weit entfernt von den einst angepeilten 500.000 Stück pro Jahr.

Symbolik und mögliche Zukunft

Die Aufnahme des Cybertrucks in das Trainingsprogramm gilt laut MilitaryTimes als Signal, dass zivile Fahrzeuge auf modernen Schlachtfeldern zunehmend eine Rolle spielen könnten. Solche Szenarien sind nicht mehr nur theoretisch, denn kommerziell erhältliche Modelle tauchen immer häufiger in Konfliktzonen auf. The Verge spekuliert zudem, dass die Tests der US-Luftwaffe andere Streitkräfte inspirieren könnten, etwa um auch Musks frühere Behauptung zu prüfen, der Cybertruck sei amphibienfähig - also kurzzeitig schwimmfähig und damit sowohl an Land als auch im Wasser einsetzbar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, wedmoments.stock / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen