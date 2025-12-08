DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,05 -3,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.280 +1,0%Euro1,1655 +0,1%Öl63,87 ±0,0%Gold4.208 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 Infineon 623100 SAP 716460 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden! Trading-Depot: 144,4 % Rendite in vier Jahren - jetzt kostenlos anmelden!
Nach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die aktuelle Korrektur bei Bitcoin verraten Nach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die aktuelle Korrektur bei Bitcoin verraten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.

Einigung ums Frankfurter Euro-Zeichen erzielt

08.12.25 05:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der dauerhafte Erhalt der berühmten Euro-Skulptur am Frankfurter Willy-Brandt-Platz ist gesichert. Am Montag (10.30 Uhr) wollen die Stadt, die Europäische Zentralbank, die Europa Union Frankfurt und das Frankfurter Kultur Komitee über die Einigung und die Perspektive des Wahrzeichens im Institut für Stadtgeschichte informieren, wie die Stadt mitteilte. Auch der Künstler der Skulptur, Ottmar Hörl, soll anwesend sein.

Wer­bung

Die 14 Meter hohe Skulptur ist nach Angaben der Stadt seit ihrer Errichtung im Jahr 2001 ein Symbol für Frankfurts Rolle als europäischer Finanz- und Entscheidungsstandort. "Gleichzeitig erinnert sie an die Einführung des Euro und daran, dass die gemeinsame Währung das tägliche Leben vieler Menschen vereinfacht und europäische Zusammenarbeit sichtbar macht", hieß es.

Im Jahr 2022 hatte das Frankfurter Kultur Komitee als Besitzer der Skulptur eine Versteigerung ins Spiel gebracht, da finanzielle Mittel aufgebraucht und Sponsoren ausgefallen waren. Im Herbst 2022 hatte der Verein dann den Erhalt durch das neue Sponsoring bekanntgegeben. Auch im Anschluss war die Frage der Kostenübernahme nicht dauerhaft geklärt./lfo/DP/mis