Kleinerer Pickup-Truck

Tesla-Aktie: Könnte ein neues Kapitel für den gescheiterten Cybertruck aufgeschlagen werden?

07.08.25 03:41 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla: Kommt es zur Cybertruck-Wende durch einen kleineren Pickup-Truck? | finanzen.net

Tesla denkt offenbar über eine kompaktere Version seines Cybertrucks nach. Der einst als revolutionär angekündigte Elektro-Pickup hat sich bislang als wirtschaftlicher Misserfolg erwiesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
272,80 EUR 5,10 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Cybertruck floppt gewaltig
• Kleiner Cybertruck für den Alltag
• Bislang keine Produktfreigabe

Cybertruck bleibt hinter Erwartungen zurück

Tesla hatte ursprünglich zwischen 250.000 und 500.000 Einheiten des Cybertrucks pro Jahr angekündigt. Tatsächlich wurden im ersten Halbjahr 2025 lediglich 11.000 Fahrzeuge verkauft, wie Daten von Cox Automotive zeigen. Laut Electrek verkaufe Tesla den Cybertruck derzeit mit einer Rate von rund 20.000 Einheiten jährlich. Das entspricht etwa zehn Prozent der prognostizierten Kapazität. Laut einem Bericht von Business Insider wurde die Produktion in der Gigafactory Texas zurückgefahren, Mitarbeitende sollen auf die Model Y-Linie umgeschichtet worden sein.

Neben der geringen Nachfrage gibt es weitere Hindernisse: Der Cybertruck ist mit seiner massiven Bauweise, der futuristischen Form und dem hohen Gewicht nicht für alle Märkte geeignet. Insbesondere in Europa und China, Teslas größten Absatzmärkten abseits von den USA, fehlt ihm bislang die Straßenzulassung, was einen deutlichen Nachteil für die internationale Skalierung bedeutet.

Tesla in der Design-Werkstatt

Lars Moravy, Teslas Vizepräsident für Fahrzeugtechnik, deutete kürzlich in einem Interview auf einer Veranstaltung von Tesla-Besitzern sowie -Investoren in Kalifornien, die auf dem Kurznachrichtendienst X übertragen wurde, an, dass man bereits über einen kleineren Pickup nachgedacht habe. Man prüfe derzeit im Designstudio verschiedene Optionen. Ob es sich dabei um eine verkleinerte Version des Cybertrucks oder um einen völlig Pickup-Truck handelt, ist noch unklar.

Ziel könnte es sein, ein Fahrzeug zu schaffen, das besser zu urbanen Mobilitäts- und Autonomieszenarien passt. Besonders der Einsatz im Rahmen zukünftiger Robotaxi-Strategien spielt laut Moravy eine Rolle: "Ich denke, in der Zukunft, wenn mehr und mehr Robotaxis in die Welt kommen, werden wir uns diese Optionen ansehen und darüber nachdenken, ob diese Art von Service nicht nur für Menschen, sondern auch für Waren nützlich ist", erklärte er.

Rückkehr zum Ursprung?

Ein kompakter Pickup-Truck würde wieder stärker Teslas ursprüngliche Vision verfolgen: ein erschwingliches, international einsetzbares Elektrofahrzeug für den Massenmarkt. Laut dem Online-Magazin Auto Motor und Sport könnte ein solches Modell nicht nur alltagstauglicher und günstiger sein, sondern auch in Märkten erfolgreich werden, in denen der Cybertruck scheiterte.

Allerdings sind viele Fragen noch offen. Tesla hat bislang keine Produktfreigabe oder konkreten Zeitplan veröffentlicht. Auch technische Details und die mögliche Preisgestaltung bleiben unklar. Analysten warnen zudem, dass ein günstigeres Fahrzeug mit geringerer Marge die Profitabilität weiter belasten könnte. Ein Thema, das Tesla in der Vergangenheit häufiger Kritik eingebracht hat. Solange keine offiziellen Details bekannt sind, bleibt das Projekt aber vor allem eins: ein Hoffnungsträger mit Fragezeichen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache



