Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen fester -- IonQ bleibt in der Verlustzone -- Apple erhöht US-Investitionen -- Telekom hebt Prognose an -- Allianz im Fokus
Merck-Aktie: Darmstädter Merck erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch
Allianz-Aktie: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump

07.08.25 06:56 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple zieht an: Mega-Investition wegen Trump! Apple pumpt 100 Milliarden Dollar in die USA | finanzen.net

Der iPhone-Hersteller Apple erhöht unter Druck durch die Politik von US-Präsident Donald Trump die Zusage für Investitionen in den USA um 100 Milliarden Dollar.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
183,86 EUR 8,12 EUR 4,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit dem Geld soll in den kommenden vier Jahren vor allem die Produktion von Bauteilen im Land ausgebaut werden. Apple hatte im Februar bereits US-Investitionen von 500 Milliarden Dollar angekündigt.

Wer­bung

Trump dringt allerdings darauf, dass Apple das iPhone in den USA bauen soll. Branchenexperten betonen, dass es aus vielen Gründen kaum möglich ist. Denn der Großteil der Lieferketten der Elektronik-Industrie verlagerte sich über Jahrzehnte nach Asien.

Apple-Chef Tim Cook betonte schon vor Jahren zudem, dass man in den USA anders als in Ländern wie China nicht genügend Fachkräfte finden würde. Ein Analyst schätzte, dass ein in den USA produziertes iPhone rund 3.500 Dollar kosten müsste.

Apple kündigte an, dass der Konzern in den kommenden Jahren 20.000 Mitarbeiter in den USA neu einstellen werde, vor allem in Forschung und Entwicklung. Die Investitionen sollen auch bisherigen US-Zulieferern wie dem Glaskonzern Corning zugutekommen. So sollen künftig alle iPhones und Apple-Uhren weltweit mit Glas aus den USA bestückt werden.

Wer­bung

Trump unglücklich über iPhones aus Indien

Apple ließ ursprünglich iPhones und andere Geräte in riesigen Fabrikstädten in China bauen. Nach Lieferengpässen durch chinesische Lockdown-Maßnahmen in der Corona-Pandemie wurde in den vergangenen Jahren auch die Produktion in Indien und Vietnam ausgebaut. Der Großteil der in den USA verkauften iPhones wird aktuell aus Indien geliefert - und die meisten anderen Apple-Geräte kommen in die USA aus Indien.

Trump verdoppelte wenige Stunden vor der Apple-Ankündigung die Zölle für Waren aus Indien auf 50 Prozent. Ziel ist, Indien zur Absage an Energielieferungen aus Russland zu bewegen. Für den Kreml sind die Erdöl-Einnahmen wichtig, um den Angriffskrieg in der Ukraine zu finanzieren und die Wirtschaft insgesamt am Laufen zu halten. Der Großteil der Apple-Importe in die USA dürfte aber - wenn überhaupt - unter andere geplante Zölle für Elektronik-Geräte fallen.

Zweifel am großen Wurf

"Ich bin sehr skeptisch", sagte Branchenanalyst Patrick Moorhead im US-Sender CNBC auf die Frage, ob Apple nun einen bedeutenden Teil der Wertschöpfungskette in die USA verlagern wird. Man werde auch mit den erhöhten Investitionen nach wie vor keine Fertigung von iPhones oder iPad-Tablets im Heimatmarkt oder auch nur deren Endmontage auf Fertigteilen sehen.

Wer­bung

Die Apple-Aktien gewannen am Mittwoch an der NASDAQ letztlich 5,1 Prozent auf 213,28 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel geht es um weitere 2,82 Prozent aufwärts auf 219,26 US-Dollar.

NEW YORK (dpa-AFX)

