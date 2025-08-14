So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut
Im zweiten Quartal 2025 gab es im Portfolio von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ein paar Änderungen. Auch die Nummer eins im Depot blieb nicht verschont.
Werte in diesem Artikel
Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC müssen institutionelle Anleger, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, vierteljährlich das Formular 13F zur Offenlegung ihrer Aktieninvestitionen einreichen. Auch Starinvestor Warren Buffett unterliegt mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway dieser Verpflichtung, denn ihr Portfolio war zum Ende des zweiten Quartals 2025 rund 257,52 Milliarden US-Dollar wert.
Im folgenden Ranking sind die 15 größten Aktienpositionen aufgeführt, die sich im zweiten Quartal 2025 in Warren Buffetts Depot befanden. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025, veröffentlicht wurden sie am 14. August 2025.
Mehrere Neuzugänge im Buffett-Depot - T-Mobile US vollständig verkauft
Im abgelaufenen Jahresviertel hat der Starinvestor auch einige neue Beteiligungen aufgebaut, die es allerdings alle noch nicht unter die 15 größten Berkshire-Investments geschafft haben. So ist Warren Buffett beispielsweise nun in größerem Stil bei UnitedHealth investiert: Im zweiten Quartal 2025 holte er direkt 5.039.564 Aktien des Gesundheitsdienstleisters ins Depot. Mit einem Gesamtwert von rund 1,57 Milliarden US-Dollar machten diese zum Quartalsende 0,61 Prozent des gesamten Berkshire-Portfolios aus und lagen damit auf Platz 18.
Ebenfalls neu im Portfolio von Buffetts Investmentholding sind 6.614.112 Aktien des Recyclingunternehmens Nucor im Gesamtwert von rund 856,79 Millionen US-Dollar, 7.048.993 Anteilsscheine des Wohnungsbauers Lennar im Gesamtwert von rund 779,69 Millionen US-Dollar, 1.485.350 Papiere der Wohnbau-Gesellschaft D.R. Horton, die zum Stichtag rund 191,49 Millionen US-Dollar wert waren, 1.169.507 Aktien der Werbeagentur Lamar Advertising im Wert von rund 141,93 Millionen US-Dollar, sowie 780.133 Papiere des Sicherheitsspezialisten Allegion, deren Wert sich zum Quartalsende auf rund 112,43 Millionen US-Dollar belief.
Komplett aus dem Depot von Berkshire Hathaway flogen unterdessen die Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US. Der Starinvestor löste die Beteiligungen vollständig auf, indem er sich von allen 3.883.145 zuvor gehaltenen Anteilsscheinen trennte.
Redaktion finanzen.net
Platz 16: Das Ranking
Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar an Vermögen verwalten, sind nach den Vorschriften der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, vierteljährlich einen Bericht über ihre Investitionen einzureichen. Das geschieht mittels des 13F-Formulars, das im Anschluss öffentlich einsehbar ist. Auch Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, erfüllt mit einem Portfolio im Wert von rund 257,52 Milliarden US-Dollar diese Anforderungen. Im folgenden Ranking werden die 15 größten Aktienpositionen aufgeführt, die sich im zweiten Quartal 2025 im Buffett-Depot befanden, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025, veröffentlicht wurden sie am 14. August 2025.
Quelle: sec.gov, Bild: istockphoto / EdStock
Platz 15: MasterCard
Bereits seit dem Jahr 2011 ist Warren Buffett in den Kreditkartenanbieter MasterCard investiert. Im zweiten Quartal 2025 landete die Beteiligung mit einem Anteil von 0,87 Prozent am Gesamtdepot auf Platz 15 der größten Berkshire-Investments. Buffetts Investmentvehikel ließ die Position im Vergleich zum Vorquartal unverändert und besitzt somit weiterhin 3.986.648 MarsterCard-Aktien, die zum Stichtag am 30. Juni insgesamt rund 2,24 Milliarden US-Dollar wert waren.
Quelle: sec.gov, Bild: Allmy / Shutterstock.com
Platz 14: Sirius XM
Wie bereits im Vorquartal landete Buffetts Beteiligung an Sirius XM erneut auf Platz 14. Auch hier hielt Berkshire Hathaway die Füße still und besaß somit zum Stichtag weiterhin 119.776.692 Aktien. Diese machten zum Quartalsende mit einem Wert von insgesamt rund 2,75 Milliarden US-Dollar 1,07 Prozent am Gesamtdepot aus.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 13: Visa
Auch bei Buffetts Visa-Engagement hat sich im Berichtszeitraum nichts verändert. Die weiterhin 8.297.460 im Berkshire-Depot enthaltenen Visa-Aktien waren zum Ende des zweiten Quartals 2025 rund 2,95 Milliarden US-Dollar wert und machten damit 1,14 Prozent des gesamten Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Olga Kolos / Shutterstock.com
Platz 12: Kroger
Obwohl Börsenlegende Buffett seine Beteiligung an der Supermarktkette Kroger im zweiten Jahresviertel 2025 nicht angetastet hat, ging es im Ranking im Vergleich zum Vorquartal um einen Platz nach unten. Im Depot befanden sich zum Quartalsende weiterhin 50.000.000 Kroger-Aktien, deren Wert zum Stichtag am 30. Juni 2025 rund 3,59 Milliarden US-Dollar betrug. Sie machten somit 1,39 Prozent der gesamten Berkshire-Investments aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Kevin Chen Photography / Shutterstock.com
Platz 11: VeriSign
Einen Platz im Ranking hinzugewinnen konnte jedoch VeriSign - obwohl Warren Buffett auch diese Beteiligung im zweiten Quartal 2025 nicht angetastet hat. Wie auch im Vorquartal hielt Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway insgesamt 13.289.880 VeriSign-Aktien, die zum Stichtag 1,49 Prozent des Gesamtdepots ausmachten. Der Wert der Beteiligung lag Ende Juni bei rund 3,84 Milliarden US-Dollar.
Quelle: sec.gov, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 10: DaVita
Nachdem Warren Buffett bereits im ersten Quartal 2025 DaVita-Aktien verkauft hatte, setzte er hier auch im zweiten Jahresviertel wieder den Rotstift an: Der Starinvestor trennte sich im Berichtszeitraum von weiteren 1.345.938 Anteilsscheinen. Die übrigen 33.796.541 DaVita-Aktien, die sich zum 30. Juni noch in seinem Depot befanden, waren zu diesem Zeitpunkt rund 4,81 Milliarden US-Dollar wert. Damit kam der Dialysespezialist auf einen Anteil von 1,87 Prozent am Gesamtdepot. Dies reichte jedoch wie im Vorquartal weiterhin für Platz zehn.
Quelle: sec.gov, Bild: photo-denver / Shutterstock.com
Platz 9: Chubb
Erneut nichts getan hat sich hingegen bei der Beteiligung von Berkshire Hathaway am Versicherungskonzern Chubb. Im Portfolio von Warren Buffetts Investmentholding befanden sich zum Quartalsende weiterhin 27.033.784 Chubb-Aktien, die mit einem Wert von rund 7,83 Milliarden US-Dollar 3,04 Prozent des gesamten Depots ausmachten.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: Kraft Heinz
Mit einem Anteil von 3,26 Prozent am gesamten Buffett-Portfolio belegte Lebensmittelgigant Kraft Heinz im zweiten Quartal 2025 - wie auch schon im Vorquartal - erneut den achten Platz. Auch hier hat sich im abgelaufenen Jahresviertel nichts verändert. Buffett besaß zum Stichtag somit weiterhin 325.634.818 Aktien, deren Wert sich auf rund 8,41 Milliarden US-Dollar belief.
Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 7: Occidental Petroleum
Auch beim Öl- und Gasunternehmen Occidental Petroleum (OXY) hielt das Orakel von Omaha im abgelaufenen Jahresviertel unverändert an seinem Investment fest: Zum Stichtag befanden sich weiterhin 264.941.431 OXY-Aktien im Wert von rund 11,13 Milliarden US-Dollar in der Hand von Buffetts Investmentvehikel. Dennoch rutschte die Beteiligung im Ranking um einen Platz ab und landete mit einem Anteil von 4,32 Prozent am gesamten Portfolio nur noch auf Platz sieben.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 6: Moody´s
Im Vergleich zum Vorquartal um einen Rang nach oben ging es hingegen für die Beteiligung von Berkshire Hathaway an der Ratingagentur Moody's - auch wenn Buffett hier ebenfalls keine Anpassungen an der Größe des Investments vornahm. So hielt die Investmentgesellschaft zum 30. Juni 2025 wie bereits im Vorquartal 24.669.778 Moody's-Aktien im Wert von rund 12,37 Milliarden US-Dollar. Die Beteiligung machte damit 4,81 Prozent des gesamten Portfolios von Warren Buffett aus.
Quelle: sec.gov, Bild: iStockphoto/SeanShot
Platz 5: Chevron
Beim Öl- und Gasunternehmen Chevron stockte das Orakel von Omaha im zweiten Quartal 2025 hingegen auf und holte 3.454.258 weitere Aktien in sein Depot. Zum Stichtag befanden sich somit 122.064.792 Chevron-Aktien im Gesamtwert von rund 17,48 Milliarden US-Dollar im Besitz von Berkshire Hathaway. Mit einem Anteil von 6,79 Prozent am gesamten Portfolio ergab das weiterhin Platz fünf.
Quelle: sec.gov, Bild: Lowe Llaguno / Shutterstock.com
Platz 4: Coca-Cola
Für die Beteiligung an Coca-Cola, dem Hersteller von Buffetts Lieblingsgetränk, ging es im Vergleich zum Vorquartal um einen Platz nach unten auf Rang vier, auch wenn der Starinvestor sie nicht antastete. Die von Berkshire Hathaway weiterhin gehaltenen 400.000.000 Coca-Cola-Aktien waren zum Stichtag am 30. Juni 2025 rund 28,30 Milliarden US-Dollar wert und nahmen damit 10,99 Prozent des gesamten Buffett-Depots ein.
Quelle: sec.gov, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Platz 3: Bank of America
Bei der Bank of America setzte Warren Buffett seine Verkaufsserie auch im zweiten Quartal 2025 weiter fort: Um 26.306.156 Aktien reduzierte der Starinvestor seine Beteiligung an dem Finanzinstitut. Zum Stichtag befanden sich noch 605.267.375 BofA-Aktien im Wert von rund 28,64 Milliarden US-Dollar im Berkshire-Portfolio. Mit einem Anteil von 11,12 Prozent an den gesamten Investments ging es für die Beteiligung im Vergleich zum Vorquartal dennoch um einen Platz im Ranking nach oben auf Rang drei.
Quelle: sec.gov, Bild: Northfoto / Shutterstock.com
Platz 2: American Express
Seine Beteiligung an American Express tastete Warren Buffett auch im zweiten Jahresviertel 2025 nicht an. Ende Juni 2025 hielt die Börsenlegende weiterhin 151.610.700 AmEx-Aktien im Wert von rund 48,36 Milliarden US-Dollar. Satte 18,78 Prozent des gesamten Berkshire Hathaway-Depots machten die Aktien des Kreditkartenunternehmens somit zum Stichtag aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 1: Apple
Weiterhin die ungeschlagene Nummer eins im Buffett-Depot ist der iPhone-Hersteller Apple - auch wenn sich der Starinvestor im Berichtszeitraum von 20.000.000 Apple-Aktien trennte. Berkshire Hathaway war zum Quartalsende somit noch im Besitz von 280.000.000 Apple-Aktien im Wert von rund 57,45 Milliarden US-Dollar. Diese machten mit 22,31 Prozent mehr als ein Fünftel seines gesamten Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allegion
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allegion
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere News
Bildquellen: Daniel Zuchnik/WireImage, Bill Pugliano/Getty Images
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.2020
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.2020
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen