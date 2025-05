Platz 10: Caesars Entertainment

Starinvestor Carl Icahn tastete seine Beteiligung am Hotel- und Casinobetreiber Caesars Entertainment im ersten Quartal 2025 nicht an. So befanden sich nach wie vor 2.440.109 Aktien im Depot, die zum Stichtag rund 61,00 Millionen US-Dollar wert waren. Das entspricht einem Anteil von 0,81 Prozent am Gesamtportfolio und erneut Platz zehn im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: caesars entertainment