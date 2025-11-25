Value-Stars-Kolumne

Der DAX balanciert am Abgrund, bzw. an der enorm wichtigen unteren Grenze des Seitwärtskorridors der letzten Monate. Währenddessen vollzieht sich ein Favoritenwechsel.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Im Oktober hatte der DAX versucht, aus dem über Monate ausgebildeten Seitwärts­korridor nach oben auszubrechen - und ist damit krachend gescheitert. Wie so oft folgte darauf eine stärkere Bewegung in die Gegenrichtung. Diese Marktphase offenbart auch, dass die alten Treiber der Rally im Moment nicht mehr funktionieren - und dass [...]

