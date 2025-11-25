Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones verzeichnete am Dienstag Kursanstiege.

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,43 Prozent fester bei 47.112,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,848 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,207 Prozent auf 46.351,93 Punkte an der Kurstafel, nach 46.448,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 46.341,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.182,90 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der Dow Jones bei 47.207,12 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Wert von 45.282,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 44.736,57 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48.431,57 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 5,24 Prozent auf 105,66 USD), Salesforce (+ 3,22 Prozent auf 234,12 USD), Nike (+ 2,83 Prozent auf 63,68 USD), Walmart (+ 2,83 Prozent auf 107,00 USD) und UnitedHealth (+ 2,27 Prozent auf 326,28 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-2,59 Prozent auf 177,82 USD), Chevron (-0,81 Prozent auf 148,53 USD), Coca-Cola (+ 0,03 Prozent auf 72,61 USD), Cisco (+ 0,10 Prozent auf 76,32 USD) und IBM (+ 0,12 Prozent auf 304,48 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 72.106.374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

