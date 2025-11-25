Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
Der Dow Jones verzeichnete am Dienstag Kursanstiege.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,43 Prozent fester bei 47.112,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,848 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,207 Prozent auf 46.351,93 Punkte an der Kurstafel, nach 46.448,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 46.341,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.182,90 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der Dow Jones bei 47.207,12 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Wert von 45.282,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 44.736,57 Punkte.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 11,13 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 48.431,57 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 5,24 Prozent auf 105,66 USD), Salesforce (+ 3,22 Prozent auf 234,12 USD), Nike (+ 2,83 Prozent auf 63,68 USD), Walmart (+ 2,83 Prozent auf 107,00 USD) und UnitedHealth (+ 2,27 Prozent auf 326,28 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-2,59 Prozent auf 177,82 USD), Chevron (-0,81 Prozent auf 148,53 USD), Coca-Cola (+ 0,03 Prozent auf 72,61 USD), Cisco (+ 0,10 Prozent auf 76,32 USD) und IBM (+ 0,12 Prozent auf 304,48 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 72.106.374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf
Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent bei der Verizon-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Chevron und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Chevron
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chevron
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Chevron News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen