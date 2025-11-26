Börse New York in Grün: S&P 500 schlussendlich fester

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 performte letztendlich positiv.

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,69 Prozent fester bei 6.812,61 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,017 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,401 Prozent auf 6.793,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6.765,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.831,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.783,87 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 2,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.791,69 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Stand von 6.465,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der S&P 500 mit 6.021,63 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16,09 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.920,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Robinhood (+ 10,93 Prozent auf 128,20 USD), Teradyne (+ 6,98 Prozent auf 179,38 USD), Dell Technologies (+ 5,83 Prozent auf 133,26 USD), AppLovin (+ 5,46 Prozent auf 586,37 USD) und Newmont (+ 4,93 Prozent auf 90,52 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Deere (-5,67 Prozent auf 469,87 USD), Intuit (-2,92 Prozent auf 629,13 USD), ServiceNow (-2,74 Prozent auf 802,72 USD), Salesforce (-2,55 Prozent auf 228,15 USD) und Paycom Software (-2,14 Prozent auf 160,82 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 44.496.936 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,831 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1.200,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net