DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin77.869 +3,1%Euro1,1596 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.164 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025 Viel Bewegung im Depot: Diese Aktien besaß der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt Krypto-Korrektur als Chance: Warum Cathie Woods ARK Invest jetzt massiv nachlegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
S&P 500 im Fokus

Börse New York in Grün: S&P 500 schlussendlich fester

26.11.25 22:32 Uhr
Börse New York in Grün: S&P 500 schlussendlich fester | finanzen.net

Der S&P 500 performte letztendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
504,00 EUR 35,90 EUR 7,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deere & Co. (John Deere)
406,70 EUR -24,05 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dell Technologies
116,32 EUR 7,70 EUR 7,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Intuit Inc.
556,40 EUR -11,00 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newmont Corporation
78,40 EUR 3,96 EUR 5,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,40 EUR 1,92 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paycom Software Inc
138,35 EUR -3,60 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
110,86 EUR 10,40 EUR 10,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
196,08 EUR -4,57 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sealed Air Corp.
37,20 EUR -0,40 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ServiceNow Inc
691,70 EUR -22,00 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Teradyne Inc.
154,34 EUR 10,80 EUR 7,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.812,6 PKT 46,7 PKT 0,69%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,69 Prozent fester bei 6.812,61 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,017 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,401 Prozent auf 6.793,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6.765,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.831,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.783,87 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 2,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.791,69 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Stand von 6.465,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wurde der S&P 500 mit 6.021,63 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16,09 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6.920,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Robinhood (+ 10,93 Prozent auf 128,20 USD), Teradyne (+ 6,98 Prozent auf 179,38 USD), Dell Technologies (+ 5,83 Prozent auf 133,26 USD), AppLovin (+ 5,46 Prozent auf 586,37 USD) und Newmont (+ 4,93 Prozent auf 90,52 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Deere (-5,67 Prozent auf 469,87 USD), Intuit (-2,92 Prozent auf 629,13 USD), ServiceNow (-2,74 Prozent auf 802,72 USD), Salesforce (-2,55 Prozent auf 228,15 USD) und Paycom Software (-2,14 Prozent auf 160,82 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 44.496.936 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,831 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1.200,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
10:11NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:11NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen