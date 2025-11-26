NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt letztendlich
Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,82 Prozent fester bei 23.214,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,598 Prozent fester bei 23.163,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23.025,59 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23.074,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.280,58 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,26 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23.204,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.544,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 19.175,58 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 13,22 Prozent auf 10,45 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,80 Prozent auf 0,46 USD), PetMed Express (+ 8,59 Prozent auf 1,77 USD), CRESUD (+ 8,09 Prozent auf 12,29 USD) und Astronics (+ 6,97 Prozent auf 54,63 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-7,19 Prozent auf 21,83 USD), Nissan Motor (-6,08 Prozent auf 2,38 USD), Myriad Genetics (-3,92 Prozent auf 7,60 USD), Century Casinos (-3,36 Prozent auf 1,44 USD) und Lifetime Brands (-3,31 Prozent auf 3,51 USD) unter Druck.
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 44.496.936 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,831 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Astronics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Americas Car-Mart
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Americas Car-Mart
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Americas Car-Mart News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen