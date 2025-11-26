DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin77.869 +3,1%Euro1,1596 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.164 +0,8%
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus
NASDAQ Composite-Entwicklung

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt letztendlich

26.11.25 22:32 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt letztendlich | finanzen.net

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,82 Prozent fester bei 23.214,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,598 Prozent fester bei 23.163,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23.025,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 23.074,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.280,58 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,26 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23.204,87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.544,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 19.175,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24.019,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 13,22 Prozent auf 10,45 USD), Sangamo Therapeutics (+ 11,80 Prozent auf 0,46 USD), PetMed Express (+ 8,59 Prozent auf 1,77 USD), CRESUD (+ 8,09 Prozent auf 12,29 USD) und Astronics (+ 6,97 Prozent auf 54,63 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-7,19 Prozent auf 21,83 USD), Nissan Motor (-6,08 Prozent auf 2,38 USD), Myriad Genetics (-3,92 Prozent auf 7,60 USD), Century Casinos (-3,36 Prozent auf 1,44 USD) und Lifetime Brands (-3,31 Prozent auf 3,51 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 44.496.936 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,831 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

