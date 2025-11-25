NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.579 Punkte
25.11.25 22:22 Uhr
DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Dienstagabend von keiner auffälligen deutschen Aktie nach Xetra-Schluss zu berichten gewusst. Es habe auch keine handelbaren Nachrichten gegen. "Selbst die zuletzt volatilen Rüstungswerte zeigten keine Auffälligkeiten", sagte der Marktteilnehmer. Mit der anziehenden Wall Street liefen auch die Kursen hierzulande etwas nach oben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.579 23.465 +0,5%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
November 25, 2025 16:22 ET (21:22 GMT)