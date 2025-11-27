Ausblick: Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B stellt am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,523 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,67 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 39 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,264 USD je Aktie, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 42 Analysten durchschnittlich bei 52,04 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 46,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 Shs -B- Unitary 144A-Reg S
Analysen zu Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 Shs -B- Unitary 144A-Reg S
Keine Analysen gefunden.