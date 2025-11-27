DAX23.726 +1,1%Est505.656 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 +2,4%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.497 +0,6%Euro1,1608 +0,1%Öl62,78 -0,5%Gold4.153 -0,3%
Ausblick: Meituan Dianping Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

27.11.25 07:01 Uhr
Meituan Dianping Registered wird am 28.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,934 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Meituan Dianping Registered noch 2,32 HKD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 19 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 97,49 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 101,83 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 40 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,974 CNY, gegenüber 6,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 43 Analysten durchschnittlich auf 370,98 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 366,02 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

