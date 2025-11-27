Ausblick: Cathay Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cathay Financial wird am 28.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,575 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,01 Milliarden USD – ein Minus von 69,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cathay Financial 9,87 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 11,32 Milliarden USD, gegenüber 25,04 Milliarden USD im Vorjahr.
