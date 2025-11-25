NASDAQ Composite-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite notierte am zweiten Tag der Woche im Plus.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,67 Prozent stärker bei 23.025,59 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,302 Prozent tiefer bei 22.802,85 Punkten, nach 22.872,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.587,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23.070,09 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 23.204,87 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Stand von 21.449,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19.054,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,42 Prozent. 24.019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Harvard Bioscience (+ 15,21 Prozent auf 0,74 USD), Woodward (+ 12,44 Prozent auf 293,67 USD), Americas Car-Mart (+ 11,21 Prozent auf 23,52 USD), Central Garden Pet (+ 8,65 Prozent auf 34,15 USD) und Ultra Clean (+ 8,03 Prozent auf 24,90 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Dorel Industries (-4,46 Prozent auf 1,07 USD), Geospace Technologies (-4,14 Prozent auf 11,12 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,06 Prozent auf 3,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,83 Prozent auf 172,19 USD) und BlackBerry (-3,61 Prozent auf 4,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 72.106.374 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net