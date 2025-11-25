DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.261 -1,7%Euro1,1570 +0,4%Öl62,60 -1,2%Gold4.131 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen? DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen?
Michael Burry startet Newsletter nach Fondsschließung und kritisiert KI-Aktien um NVIDIA, Palantir, Oracle & Co. Michael Burry startet Newsletter nach Fondsschließung und kritisiert KI-Aktien um NVIDIA, Palantir, Oracle & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

25.11.25 22:33 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notierte am zweiten Tag der Woche im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
23,52 USD 2,37 USD 11,21%
Charts|News|Analysen
BlackBerry Ltd
3,58 EUR -0,03 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Central Garden & Pet Co.
28,60 EUR 0,40 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Cogent Communications Holdings Inc
14,80 EUR 0,70 EUR 4,96%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
0,94 EUR -0,05 EUR -5,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
11,12 USD -0,48 USD -4,14%
Charts|News|Analysen
Harvard Bioscience Inc.
0,57 EUR 0,03 EUR 4,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3,28 EUR -0,04 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,48 EUR -4,74 EUR -3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
148,20 EUR -6,05 EUR -3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ultra Clean Holdings Inc.
19,70 EUR 0,60 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
15,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Woodward Inc.
254,00 EUR 30,00 EUR 13,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.025,6 PKT 153,6 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,67 Prozent stärker bei 23.025,59 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,302 Prozent tiefer bei 22.802,85 Punkten, nach 22.872,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.587,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23.070,09 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 23.204,87 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2025, den Stand von 21.449,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19.054,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,42 Prozent. 24.019,99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Harvard Bioscience (+ 15,21 Prozent auf 0,74 USD), Woodward (+ 12,44 Prozent auf 293,67 USD), Americas Car-Mart (+ 11,21 Prozent auf 23,52 USD), Central Garden Pet (+ 8,65 Prozent auf 34,15 USD) und Ultra Clean (+ 8,03 Prozent auf 24,90 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Dorel Industries (-4,46 Prozent auf 1,07 USD), Geospace Technologies (-4,14 Prozent auf 11,12 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,06 Prozent auf 3,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,83 Prozent auf 172,19 USD) und BlackBerry (-3,61 Prozent auf 4,00 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 72.106.374 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index bietet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Harvard Bioscience und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Americas Car-Mart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Americas Car-Mart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen