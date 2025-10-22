DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.752 -0,9%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,96 +2,1%Gold4.034 -2,2%
Blick auf Netflix-Kurs

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix knickt am Mittwochnachmittag ein

22.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 7,7 Prozent auf 1.145,70 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
965,00 EUR -106,20 EUR -9,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 7,7 Prozent auf 1.145,70 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.129,71 USD. Bei 1.143,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 893.745 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 744,34 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 53,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.249,17 USD an.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 9,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.01.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,23 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

mehr Analysen