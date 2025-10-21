DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 -0,8%Nas22.954 -0,2%Bitcoin95.610 +0,6%Euro1,1602 -0,4%Öl61,62 +1,1%Gold4.125 -5,3%
Bilanz präsentiert

Netflix-Aktie tiefer: Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal

21.10.25 22:22 Uhr
Netflix-Aktie reagiert an der NASDAQ mit klaren Kursverlusten: Netflix enttäuscht mit Gewinnsteigerung | finanzen.net

Als erster großer US-Techkonzern hat Netflix am Dienstag seine Bücher geöffnet. So fiel die Quartalsbilanz des Streamingriesen aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.071,20 EUR 10,80 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Netflix ist das dritte Geschäftsquartal mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie stieg von 5,40 US-Dollar auf 5,87 US-Dollar, damit verdiente Netflix weniger als am Markt erwartet worden war. Analysten hatten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,96 US-Dollar je Aktie erwartet.

Auch die Erlöse entwickelten sich positiv: Nach 9,83 Milliarden US-Dollar an Umsätzen vor Jahresfrist erlöste Netflix im aktuellen Berichtsquartal 11,51 Milliarden US-Dollar und traf damit die Analystenschätzungen, die im Vorfeld bei 11,51 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.

Die Netflix-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 4,72 Prozent schwächer bei 1.182,75 Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

