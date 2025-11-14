DAX 23.748 -0,5%ESt50 5.656 -0,7%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1603 -0,2%Öl 64,41 +0,2%Gold 4.078 +0,0%
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
96,12 EUR -866,58 EUR -90,02 %
STU
110,88 USD -4,58 USD -3,97 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 405,7 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

DZ BANK

Netflix Kaufen

11:56 Uhr
Netflix Kaufen
Netflix Inc.
96,12 EUR -866,58 EUR -90,02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach dem vollzogenen Aktiensplit von 1.500 auf 145 US-Dollar angepasst und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das aktuelle Kursniveau und der nach dem Aktiensplit optisch günstigere Titel böten eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit in die boomende Streamingwelt, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Streaming-Gigant profitiere weiterhin von seinen exklusiven Inhalten, der günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante sowie von einem schwachen US-Dollar. Die Pipeline sei für das Abschlussquartal bestens gefüllt, und mit der letzten Staffel von "Stranger Things" erscheine zudem ein Serienhit mit Suchtpotenzial. Netflix führte einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 durch. Das heißt: Wer 10 Aktien im Depot hatte, hält künftig 100. Der rechnerische Wert der Aktie sinkt damit um 90 Prozent; der bereinigte Schlusskurs der Aktie liegt damit bei 111,217 Dollar./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Kaufen

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 1.112,17		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 110,88		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.415,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

11:56 Netflix Kaufen DZ BANK
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
22.10.25 Netflix Buy UBS AG
22.10.25 Netflix Kaufen DZ BANK
Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Kapitalmaßnahme Netflix-Aktie wird heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet Netflix-Aktie wird heute deutlich günstiger: Was der Mega-Aktiensplit für Aktionäre bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank passt fairen Wert für Netflix nach Aktiensplit an
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Abend im Minusbereich
finanzen.net Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt mittags zu
finanzen.net Pluszeichen in New York: S&P 500 steigt
MotleyFool Is Netflix Stock a Buy After Its 10-for-1 Stock Split?
MotleyFool The Netflix Stock Split Is Here. Are Shares Still a Buy?
Benzinga Warner Bros Discovery Rallies on Strategic Review, Potential Bids from Paramount, Comcast And Netflix
Cnet Want More Jackbox-Like Couch Party Games? Just Open the Netflix App on Any TV
New York Times Netflix Is Bringing Video Games to Users’ TVs
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Walt Disney, Amazon and Netflix
MotleyFool Is Netflix a Buy After the 10-for-1 Stock Split?
MotleyFool 3 Reasons to Buy Netflix Before Its Nov. 17 Stock Split
