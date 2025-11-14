UBS AG

Valeo SA Neutral

12:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo vor einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte ein weiterhin hohes Wachstum aus eigener Kraft in Aussicht stellen, getrieben von den in den vergangenen Jahren eingeheimsten Aufträgen, schrieb David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

