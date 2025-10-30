DAX 23.786 -0,4%ESt50 5.665 -0,5%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,95 +2,6%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.396 +1,3%Euro 1,1605 -0,2%Öl 64,34 +0,1%Gold 4.081 +0,0%
PSI Software Aktie

Marktkap. 686,12 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z1JH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z1JH9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PSSWF

GSC Research GmbH

PSI Software Halten

10:49 Uhr
PSI Software Halten
Aktie in diesem Artikel
PSI Software AG
44,60 EUR 0,40 EUR 0,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software SE im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz auf 70,7 Mio. Euro (Q3 2024: 65,1 Mio. Euro) gesteigert, den Periodenfehlbetrag aber auf -24,9 Mio. Euro (Q3 2024: -1,6 Mio. Euro) ausgeweitet. In der Folge erhöht der Analyst vor dem Hintergrund des angekündigten Übernahmeangebots von Warburg Pincus das Kursziel und nennt ein neutrales Rating.
Nach Analystenaussage sei die PSI Software nach den schwierigen Jahren 2023 und 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nichtsdestotrotz befinde sich das Unternehmen noch immer in einer Transformationsphase. Diese Transformation hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringe in der Anfangsphase deutlich höhere Kosten mit sich, was zunächst zu Belastungen beim Ergebnis führe. Neben Restrukturierungsaufwendungen falle zudem ein Einmalaufwand im Zusammenhang mit dem Investment Agreement mit Warburg Pincus und dem angekündigten öffentlichen Übernahmeangebot an. Allerdings wolle Warburg Pincus den laufenden Transformationsprozess der Gesellschaft unterstützen und in Zukunft für höheres Wachstum sorgen. Bei einer erfolgreichen Transformation sehe GSC in den kommenden Jahren deutlich höhere Umsätze und überproportional wachsende Ergebnisse. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 45,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro), senkt das Rating aber auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“) ab.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.11.2025, 10:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 14.11.2025 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: gsc-research.de/berichte/102493
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PSI Software Halten

Unternehmen:
PSI Software AG		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
43,80 €		 Abst. Kursziel*:
2,74%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
44,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,90%
Analyst Name:
Thorsten Renner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

