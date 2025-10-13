PSI Software: Potenzial jetzt ausgereizt?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von PSI Software hat den nächsten Kurssprung gemacht, nachdem das Unternehmen heute den Abschluss einer Investorenvereinbarung und ein anstehendes freiwilliges Übernahmeangebot bestätigt hat. Ist das Ende der Fahnenstange damit erreicht?

Am letzten Donnerstag hatten wir auf Medienberichte zu einem anstehenden Übernahmeangebot für PSI Software hingewiesen. An der Börse hatte das zu einem ersten Kurssprung auf 29 bis 30 Euro geführt. Wir hatten gemutmaßt, dass das Potenzial damit noch nicht ausgereizt sein könnte:

Und das hat sich schnell bestätigt, denn heute hat das Unternehmen den Abschluss einer Investorenvereinbarung mit Warburg Pincus bekannt gegeben, die ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für 45 Euro je Aktie vorsieht.

Der Interessent hat sich zudem bereits 28,5 Prozent der Anteile gesichert.

Der Börsenkurs ist im Anschluss in die Nähe des Angebotspreises gestiegen. Wer jetzt noch kauft, spekuliert auf eine Nachbesserung oder darauf, dass ein anderer Interessent gegebenenfalls mit einem höheren feindlichen Gebot reingrätscht.

Möglich ist das zumindest. Und das Downsiderisiko, dass der Deal platzt und sich kein anderer Käufer mehr findet, scheint auch überschaubar.

Denn mit einer Mindestannahmequote von 50 Prozent, in der auch noch die Anteile, die E.ON weiterhin halten wird – das sind 17,77 Prozent – angerechnet werden, wurde die Hürde im Hinblick auf den bereits gesicherten Anteil jedenfalls sehr niedrig angesetzt.

