DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.281 -0,1%Top 10 Crypto15,22 -4,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.263 -2,4%Euro1,1588 +0,1%Öl63,06 -0,5%Gold4.117 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag für polnische Armee -- Michelin durch Prognosesenkung belastet -- Continental, Fraport, Rio Tinto im Fokus
Top News
Schwaches Autogeschäft: Darum wird ein Analyst dennoch bullish für die Tesla-Aktie Schwaches Autogeschäft: Darum wird ein Analyst dennoch bullish für die Tesla-Aktie
Fraport-Aktie: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September Fraport-Aktie: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Heute im Fokus

Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag für polnische Armee -- Michelin durch Prognosesenkung belastet -- Continental, Fraport, Rio Tinto im Fokus

aktualisiert 14.10.25 07:46 Uhr

Regierung bekräftigt: China kämpft 'Zollkrieg' mit USA bis zum Ende. Samsung steigert Betriebsgewinn stärker als erwartet. Medios-Aktie ersetzt Ceconomy im SDAX ab 16. Oktober. Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex erholte sich mit Blick auf die Entspannungsignale im US-chinesischen Zollstreit zum Wochenstart wieder.

Der DAX stieg zum Erklingen der Startglocke und tendierte auch weiterhin auf positivem Terrain. Bis zum frühen Nachmittag dämmte der Leitindex seine anfänglich starken Gewinne jedoch wieder etwas ein, bevor er am Abend wieder etwas zulegen konnte. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,6 Prozent höher bei 24.387,93 Punkten aus dem Handel.
Der TecDAX präsentierte sich nach einem festeren Start ebenfalls etwas stärker und verabschiedete sich 0,7 Prozent höher bei 3.684,68 Zählern aus der Sitzung.

Versöhnliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China haben den DAX am Montag auf einen Erholungskurs gebracht. Zuvor hatte der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt für Turbulenzen gesorgt: Am Freitagabend hatte Trump ein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage gestellt und mit weiteren Zöllen gedroht, nachdem China Exportkontrollen für Seltene Erden und zugehörige Technologien angekündigt hatte. Binnen weniger Minuten verlor das deutsche Börsenbarometer mehrere hundert Punkte. Am Sonntag schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut". Er fügte hinzu, weder Xi noch er wollten das Land in eine "Depression" stürzen; die USA wollten China helfen, nicht schaden. Wie Trump zu dieser Einschätzung gelangte, blieb zunächst unklar.

Stephen Innes, Managing Director bei SPI Asset Management, warnte jedoch: "Das ist keine Entspannung, sondern Verhandlungstheater." Er verglich das Hin und Her mit einem Schachspiel, "bei dem jeder Zug ebenso für die Kamera wie für das Brett gemacht wird".

Auch in Frankreich gab es politische Neuigkeiten: Premierminister Sebastien Lecornu bildete nach seiner Wiederernennung eine neue Regierung. Das Kabinett muss sich in den kommenden Tagen mit dem Haushalt eines hoch verschuldeten Landes befassen, zudem droht ein Misstrauensvotum der Opposition.

Nicht zuletzt profitierten die Märkte auch von der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahostkonflikt: Hamas und Israel haben erstmals Gefangene ausgetauscht - ein Zeichen für wachsende Dialogbereitschaft und eine mögliche Deeskalation.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Regierung bekräftigt: China kämpft "Zollkrieg" mit den USA bis zum Ende
HandelskonfliktRheinmetallSamsungGoldpreisTeslaVerkaufsempfehlungenD-Wave Quantum, Rigetti, IonQ

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

13.10.25Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
10.10.25Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
09.10.25Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt nach Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
08.10.25Fed-Protokoll: DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street letztlich überwiegend freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, DroneShield, Plug Power, BMW im Fokus
07.10.25DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten