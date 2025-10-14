DAX24.096 -1,2%Est505.511 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,90 -2,4%Gold4.137 +0,6%
Branchenstärke

Aktien von Vonovia, LEG & Co. ziehen an: Schwaches Umfeld und Marktzinsen stützen Immobilienwerte

14.10.25 10:54 Uhr
Aktien von Vonovia, LEG & Co. stark: Immobilienwerte profitieren von schwachem Umfeld und stabilen Zinsen | finanzen.net

Gegen ein schwaches Börsenumfeld haben sich die Aktien aus der Immobilienbranche am Dienstagvormittag gut geschlagen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Wohnen SE
22,95 EUR 0,50 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grand City Properties S.A.
11,46 EUR 0,14 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
69,50 EUR 0,80 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
15,39 EUR 0,37 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
27,99 EUR 0,58 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit stabilen Erträgen und Dividenden gelten sie als vergleichsweise sicheres Investment in schwachen und volatilen Marktphasen.

Vonovia legten via XETRA im DAX um 1,8 Prozent zu. Die MDAX-Titel LEG, TAG und die Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen gewannen bis zu 2,7 Prozent. Der Stoxx 600 Immobiliensektor stieg um 1,2 Prozent.

Profitieren dürfte der Sektor auch von sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel am Dienstag auf ein Tief seit fast drei Monaten. Ein niedriges Zinsniveau begünstigt die fortlaufende Refinanzierung der Unternehmen. Zudem werden Transaktionen in der Immobilienbranche finanziell lukrativer.

/bek/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

