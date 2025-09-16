DAX23.334 ±0,0%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,17 -0,7%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.312 -0,1%Euro1,1835 -0,2%Öl68,25 -0,4%Gold3.671 -0,5%
Amkor Technology im Pivotal-Point-Check: Gewinner der US-Chip-Revolution - Apple-Partnerschaft befeuert das Halbleiter-Reshoring!
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Personalie

Vonovia-Aktie zieht leicht an: Daniel Riedl verlässt Vorstand

17.09.25 13:02 Uhr
Vonovia-Aktie zieht leicht an: Daniel Riedl gibt Vorstandsamt auf | finanzen.net

Vonovia muss einen Nachfolger für Vorstandsmitglied Daniel Riedl suchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,41 EUR 0,09 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Riedl den Vorstand zum 31. Mai 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Seinen Vertrag als Chief Development Officer werde er bis Ende Mai kommenden Jahres erfüllen. Mit Auslaufen seines Mandats im Mai 2026 wird er acht Jahre im Vorstand des Wohnungsbaukonzerns tätig gewesen sein. Der Aufsichtsrat wird sich den weiteren Angaben zufolge rechtzeitig um eine geeignete Nachfolge kümmern.

Via XETRA steigt die Vonovia-Aktie zeitweise um 0,15 Prozent auf 26,39 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Vonovia SE

