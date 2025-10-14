Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat sich das Siemens-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Werte in diesem Artikel
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 11:37 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 237,35 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,22 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 304.919 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 28,8 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens News
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen