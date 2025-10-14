DAX24.138 -1,0%Est505.522 -0,8%MSCI World4.275 -0,3%Top 10 Crypto15,29 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.260 -3,4%Euro1,1558 -0,1%Öl62,17 -1,9%Gold4.128 +0,4%
Bewertung im Blick

Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

14.10.25 12:04 Uhr
Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat sich das Siemens-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
238,05 EUR -8,05 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 245 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:37 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 237,35 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,22 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 304.919 Stück gehandelt. Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 28,8 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

