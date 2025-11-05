Schwache Prognose

Siemens Healthineers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen Ziele beim bereinigten Gewinn erreicht. Der Ausblick verdirbt Anlegern jedoch die Laune.

Siemens Healthineers meldete für das vergangene Jahresviertel bei einem vergleichbaren Wachstum von 5,9 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,39 Euro. Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Medizintechnikunternehmen aus Erlangen allerdings mit weniger Gewinn. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr 1,00 Euro Dividende bekommen nach 95 Cent vor Jahresfrist.

"Trotz eines herausfordernden Umfelds haben wir ein weiteres erfolgreiches Jahr abgeschlossen", sagte Vorstandschef Bernd Montag.

Im vierten Geschäftsquartal (per Ende September) hat sich das vergleichbare währungsbereinigte Wachstum mit 3,7 Prozent überraschend deutlich abgeschwächt. Nominal lag der Umsatz mit 6,32 Milliarden Euro knapp auf Vorjahresniveau. Wachstum verzeichnete vor allem das Geschäft mit bildgebenden Geräten wie CT und MRT.

Das bereinigte EBIT blieb mit 1,1 Milliarden Euro um 2 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück, so dass die Marge um 30 Basispunkte auf 17,4 Prozent zurückging. Handelszölle belasteten alle Geschäftsbereiche. Analysten hatten nach einer von Vara Research erstellten Schätzung im Mittel mit einer leichten Steigerung auf 1,128 Milliarden Euro und einem vergleichbaren Wachstum von 4,8 Prozent gerechnet.

Im neuen Geschäftsjahr 2025/26 plant Siemens Healthineers mit einem vergleichbaren Wachstum von 5 bis 6 Prozent und einem Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie auf 2,20 bis 2,40 Euro. Analysten hatten eine Prognose von 2,48 Euro auf dem Zettel.

Gewinnausblick belastet Siemens Healthineers-Aktie

Schwache Quartalszahlen und ein schwacher Ausblick auf das neue Geschäftsjahr haben die Aktie von Siemens Healthineers am Mittwoch vorbörslich belastet. Sie gab auf Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag um 4,6 Prozent auf 46,99 Euro nach. Damit würde das Papier nicht nur wieder unter die charttechnisch wichtige Linien für den kurzfristigen Trend fallen, sondern auch gleich unter die für den mittelfristigen Trendverlauf.

Der Medizintechnikkonzern habe mit seinem Zahlenwerk zum Schlussviertel 2024/25 auf den ersten Blick die Erwartungen großteils enttäuscht, kommentierte ein Händler. Besonders aber dürfte die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im neuen Jahr 2025/26 belasten, "auch wenn das Unternehmen üblicherweise konservative Prognosen abgibt".

So erwartet Siemens Healthineers ein bereinigtes EPS von 2,20 bis 2,40 Euro, während Analysten aktuell noch im Schnitt eine Steigerung auf 2,48 Euro auf dem Zettel haben.

