DAX23.762 -0,8%Est505.610 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1493 +0,1%Öl64,33 ±-0,0%Gold3.984 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, VW, Eli Lilly im Fokus
Top News
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr? 24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Schwache Prognose

Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet

05.11.25 08:12 Uhr
Siemens Healthineers-Aktie unter Druck: Gewinnrückgang erwartet | finanzen.net

Siemens Healthineers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen Ziele beim bereinigten Gewinn erreicht. Der Ausblick verdirbt Anlegern jedoch die Laune.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
241,20 EUR -2,20 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
45,98 EUR -3,38 EUR -6,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Siemens Healthineers meldete für das vergangene Jahresviertel bei einem vergleichbaren Wachstum von 5,9 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,39 Euro. Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Medizintechnikunternehmen aus Erlangen allerdings mit weniger Gewinn. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr 1,00 Euro Dividende bekommen nach 95 Cent vor Jahresfrist.

Wer­bung

"Trotz eines herausfordernden Umfelds haben wir ein weiteres erfolgreiches Jahr abgeschlossen", sagte Vorstandschef Bernd Montag.

Im vierten Geschäftsquartal (per Ende September) hat sich das vergleichbare währungsbereinigte Wachstum mit 3,7 Prozent überraschend deutlich abgeschwächt. Nominal lag der Umsatz mit 6,32 Milliarden Euro knapp auf Vorjahresniveau. Wachstum verzeichnete vor allem das Geschäft mit bildgebenden Geräten wie CT und MRT.

Das bereinigte EBIT blieb mit 1,1 Milliarden Euro um 2 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück, so dass die Marge um 30 Basispunkte auf 17,4 Prozent zurückging. Handelszölle belasteten alle Geschäftsbereiche. Analysten hatten nach einer von Vara Research erstellten Schätzung im Mittel mit einer leichten Steigerung auf 1,128 Milliarden Euro und einem vergleichbaren Wachstum von 4,8 Prozent gerechnet.

Wer­bung

Im neuen Geschäftsjahr 2025/26 plant Siemens Healthineers mit einem vergleichbaren Wachstum von 5 bis 6 Prozent und einem Rückgang des bereinigten Gewinns je Aktie auf 2,20 bis 2,40 Euro. Analysten hatten eine Prognose von 2,48 Euro auf dem Zettel.

Gewinnausblick belastet Siemens Healthineers-Aktie

Schwache Quartalszahlen und ein schwacher Ausblick auf das neue Geschäftsjahr haben die Aktie von Siemens Healthineers am Mittwoch vorbörslich belastet. Sie gab auf Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag um 4,6 Prozent auf 46,99 Euro nach. Damit würde das Papier nicht nur wieder unter die charttechnisch wichtige Linien für den kurzfristigen Trend fallen, sondern auch gleich unter die für den mittelfristigen Trendverlauf.

Der Medizintechnikkonzern habe mit seinem Zahlenwerk zum Schlussviertel 2024/25 auf den ersten Blick die Erwartungen großteils enttäuscht, kommentierte ein Händler. Besonders aber dürfte die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) im neuen Jahr 2025/26 belasten, "auch wenn das Unternehmen üblicherweise konservative Prognosen abgibt".

Wer­bung

So erwartet Siemens Healthineers ein bereinigtes EPS von 2,20 bis 2,40 Euro, während Analysten aktuell noch im Schnitt eine Steigerung auf 2,48 Euro auf dem Zettel haben.

DOW JONES / dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
21.10.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
14.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen