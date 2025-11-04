Rivian-Aktie stärker: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt deutlich
Der Tesla-Konkurrent Rivian hat einen Blick in seine Bücher gewährt. So fielen die Quartalszahlen diesmal aus.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal erlitt Rivian Automotive einen Verlust je Aktie von 0,96 US-Dollar. Damit lag das Unternehmen bei seiner Ergebnisentwicklung unter den Erwartungen der Analysten, die durchschnittlich einen Verlust von -0,739 US-Dollar je Aktie prognostiziert hatten. Im Vorjahresquartal hatte Rivian noch ein Minus in Höhe von -1,08 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.
Beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Markterwartungen von 1,513 Milliarden USD und erzielte im Berichtszeitraum 1,558 Milliarden US-Dollar. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte Rivian Automotive nur einen Umsatz von 874 Millionen US-Dollar erlöst.
Die Rivian-Aktie reagiert auf die Veröffentlichung der Ergebnisse an der Börse NASDAQ mit einem Plus von zeitweise 3,45 Prozent auf 12,93 US-Dollar.
