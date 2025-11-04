DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.410 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,34 -0,8%Gold3.932 -1,7%
Rivian-Aktie stärker: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt deutlich

04.11.25 22:40 Uhr
NASDAQ-Wert Rivian-Aktie gewinnt: Tesla-Konkurrent Rivian dämmt Quartalsverlust ein | finanzen.net

Der Tesla-Konkurrent Rivian hat einen Blick in seine Bücher gewährt. So fielen die Quartalszahlen diesmal aus.

Im dritten Quartal erlitt Rivian Automotive einen Verlust je Aktie von 0,96 US-Dollar. Damit lag das Unternehmen bei seiner Ergebnisentwicklung unter den Erwartungen der Analysten, die durchschnittlich einen Verlust von -0,739 US-Dollar je Aktie prognostiziert hatten. Im Vorjahresquartal hatte Rivian noch ein Minus in Höhe von -1,08 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Markterwartungen von 1,513 Milliarden USD und erzielte im Berichtszeitraum 1,558 Milliarden US-Dollar. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte Rivian Automotive nur einen Umsatz von 874 Millionen US-Dollar erlöst.

Die Rivian-Aktie reagiert auf die Veröffentlichung der Ergebnisse an der Börse NASDAQ mit einem Plus von zeitweise 3,45 Prozent auf 12,93 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

