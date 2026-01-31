DAX24.723 -0,2%Est506.008 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -1,4%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.284 +0,4%Euro1,1815 ±-0,0%Öl67,40 -0,6%Gold5.032 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- Bayer, DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, AMD, Gold und Silber im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien Frankfurt: Dax gibt nach - Emissionsthema bewegt Chemie- und Zementwerte

04.02.26 12:26 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax gibt nach - Emissionsthema bewegt Chemie- und Zementwerte | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.722,8 PKT -58,0 PKT -0,23%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch erneut Vorsicht walten lassen. Stützend wirkte einerseits die anhaltende Erholung der Gold- und Silberpreise, deren scharfe Korrektur vergangene Woche auch die Aktienmärkte belastet hatte. Andererseits verwies die Commerzbank auf die Besorgnis bezüglich der Einführung neuer Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) und deren potenzielle Störung traditioneller Geschäftsmodelle. Das hatte zuletzt vor allem die Aktien von Software- und Datenbankanbietern belastet.

Wer­bung

Der DAX schwankte um seinen Vortagesschluss und gab zuletzt um 0,3 Prozent auf 24.711 Punkte nach. Am Dienstag hatte sich der Leitindex letztlich kaum von der Stelle bewegt. Die runde Marke von 25.000 Punkten, die am Dienstag nur kurz überwunden werden konnte, bleibt damit eine große Hürde für das Börsenbarometer.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 31.607 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Im Fokus blieben die geopolitischen Konfliktherde. So blicken Anleger gespannt darauf, was Unterhändler Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi in Bezug auf ein erhofftes Kriegsende ausloten. Was den Iran betrifft, hat das US-Militär offenbar eine iranische Überwachungsdrohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen.

Wer­bung

"Die Vorsicht bleibt derzeit ein stetiger Begleiter bei den Investoren", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen. "Zum einen bleibt die Situation im Nahen Osten angespannt und zum anderen kommen immer mehr durchwachsene Unternehmensnachrichten und Quartalsberichte in die Finanzmärkte."

Auf Sektorebene hatte ein Bericht im "Handelsblatt" über die Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die Europäische Union unterschiedliche Auswirkungen. Mit minus 7 Prozent davon belastet wurden die Aktie von Heidelberg Materials, während viele Titel aus dem Chemiebereich davon profitierten. BASF stiegen im Dax um 3,6 Prozent, und an der Index-Spitze gewannen Brenntag (Brenntag SE) 6,2 Prozent. Im MDax zogen Evonik, LANXESS und WACKER CHEMIE zwischen 5,2 und 6,7 Prozent an.

In dem Medienbericht hieß es unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Beamten, die EU-Kommission wolle ihr wichtigstes Klimaschutzinstrument, den Europäischen Emissionshandel, abschwächen. Geplant sei, über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen kostenlose Zertifikate auszugeben, um energieintensive Unternehmen wie etwa aus der Chemiebranche zu entlasten.

Wer­bung

Heidelberg Materials dagegen litt unter der Nachricht - laut Händlern, weil Anleger zuletzt darauf gesetzt hätten, dass der Zementkonzern ein Vorreiter dabei sei, die Produktion emissionsfrei zu machen. Dies wollten sich die Heidelberger eigentlich teuer bezahlen lassen, argumentierte der Börsianer.

Zudem richteten sich die Blicke auf Geschäftszahlen von Infineon. Der Chipkonzern verzeichnete auch im ersten Geschäftsquartal eine dynamische Nachfrage bei KI, während das Marktumfeld ansonsten verhalten blieb. Die von Analysten viel beachtete Marge für das operative Geschäft sank zwar, fiel aber damit besser aus, als von Analysten zuvor erwartet. Angesichts des Booms im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz im laufenden Geschäftsjahr erhöht Infineon zudem seine Investitionen kräftig. Die Aktien von Infineon rutschten im Handelsverlauf ins Minus und verloren zuletzt 1,5 Prozent.

Die Papiere von PVA TePla brachen als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDAX um gut 13 Prozent ein. Das Technologieunternehmen hatte im vergangene Jahr in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld weniger Umsatz erzielt und verdient. Zudem enttäuschte der Ausblick./la/mis

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

12:46DAX präsentiert sich etwas schwächer - 25.000-Punkte-Marke vorerst außer Reichweite
12:30DAX - Jetzt vor weiterem Hochlauf bis 25.200 Punkte?
12:26Aktien Frankfurt: Dax gibt nach - Emissionsthema bewegt Chemie- und Zementwerte
12:25DAX-Handel aktuell: DAX notiert am Mittwochmittag im Minus
11:09Aktienmärkte zur Wochenmitte mit leichten Abgaben
11:09Aktienmärkte zur Wochenmitte mit leichten Abgaben
10:38ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sinkt - Anleger wieder vorsichtiger
10:27KI-Boom hilft Infineon durch schwache Märkte, Kauf eines Teils von ams Osram
mehr