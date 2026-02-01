OTS: MaxSolar GmbH / RP Global und MaxSolar schließen Partnerschaft zur ...
RP Global und MaxSolar schließen Partnerschaft zur Förderung von
Solar- und Speicherprojekten in Deutschland (FOTO)
Wien/Traunstein (ots) -
- Die beiden Unternehmen haben eine Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen
Entwicklung von Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland
geschlossen.
- RP Global tritt als Projektinvestor und Entwicklungspartner auf und profitiert
dabei von der EPC- und Betriebsexpertise von MaxSolar.
- Ziel ist die Umsetzung eines jährlichen Projektportfolios von über 100 MW.
RP Global, ein europäischer Investor und Entwickler im Bereich Erneuerbare
Energien, und MaxSolar, ein führender deutscher Entwickler von
Erneuerbare-Energien-Infrastruktur, EPC-Anbieter und IPP, haben ein Memorandum
of Understanding (MoU) unterzeichnet, um eine langfristige Zusammenarbeit bei
der Entwicklung und Umsetzung von Utility-Scale Projekten im Bereich Erneuerbare
Energien in Deutschland zu etablieren.
Die Partnerschaft konzentriert sich auf die gemeinsame Entwicklung,
Finanzierung, den Bau und den Betrieb von Freiflächen-Photovoltaik- und
Batteriespeicherprojekten. Der geografische Schwerpunkt liegt dabei auf dem
deutschen Markt.
Gemäß dem MoU übernimmt RP Global die Rolle des Projektinvestors sowie des
langfristigen Gesellschafters und Eigentümers der Anlagen und ist verantwortlich
für die Projektentwicklung sowie die Finanzierung. MaxSolar agiert als
etablierter Infrastrukturentwickler und EPC-Auftragnehmer und bringt seine
langjährige Erfahrung in Entwicklung und Umsetzung ein. Die Projekte werden
schlüsselfertig realisiert, optional sind auch Betrieb und Wartung sowie
Unterstützung bei der Sicherung von Stromabnahmeverträgen geplant (Power
Purchase Agreements).
Die Partnerschaft vereint die langfristige Investitionsstrategie und
internationale Entwicklungsplattform von RP Global mit der nachgewiesenen
Erfolgsbilanz von MaxSolar in Projektentwicklung, Engineering, Bau und Betrieb
für Erneuerbare Energien im deutschen Markt.
David Tanner, Executive Board Representative Deutschland und Group Head of
Development bei RP Global, kommentiert:
"Diese Partnerschaft bringt zwei sich hervorragend ergänzende Organisationen mit
einer gemeinsamen Ambition zusammen: die Umsetzung hochwertiger, skalierbarer
Projekte für Erneuerbare Energien in Deutschland. Durch die Verbindung der
langfristigen Projektinvestitions- und Entwicklungsplattform von RP Global mit
den starken Infrastruktur-, Umsetzungs- und EPC-Kompetenzen von MaxSolar
schaffen wir einen belastbaren Rahmen, um Projekte schneller zu realisieren und
dabei höchste technische und wirtschaftliche Standards zu gewährleisten."
Max Mages, Head of Sales, MaxSolar:
"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Rahmenkooperation mit RP Global.
Das geplante jährliche Projektportfolio von über 100 MW unterstreicht das starke
gemeinsame Commitment zur Entwicklung zukunftsfähiger Infrastrukturprojekte.
Gemeinsam wollen wir die Entwicklung von RP Global unterstützen und
wettbewerbsfähige Solar- und Speicherprojekte realisieren, die nicht nur zur
Energiewende in Deutschland beitragen, sondern auch dessen internationale
Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit stärken und eine verlässliche Basis für
nachhaltiges Wachstum auf beiden Seiten schaffen."
Die beiden Unternehmen arbeiten bereits gemeinsam am 49,5-MW-Photovoltaikprojekt
Harbke, das derzeit auf einem historischen Braunkohlestandort an der ehemaligen
innerdeutschen Grenze realisiert wird. Für dieses Projekt fungiert MaxSolar
bereits als EPC-Partner von RP Global. Das nächste gemeinsame deutsche
PV-Projekt, dessen Baubeginn für Q1/Q2 2026 geplant ist, wird bereits unter das
neue MoU fallen.
Diese Kooperation ist von besonderer Bedeutung, da die zukünftigen Projekte
einen starken Fokus auf das Zusammenspiel von PV und Energiespeichern legen.
Speichersysteme ermöglichen es, Solarstrom in Zeiten höherer Nachfrage zu
verschieben, unterstützen die Netzstabilität und werden zunehmend unverzichtbar
für ein resilientes und zukunftsorientiertes Design des erneuerbaren
Strommarktes.
Über MaxSolar GmbH:
Als integrierter Infrastrukturentwickler und -betreiber deckt MaxSolar,
gegründet 2009, die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab.
Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen sowie regionalen Wärme-
und Mobilitätskonzepten stärkt das zur Greenvolt- und NIC Group gehörende
Unternehmen die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-,
Technologieunternehmen und Kommunen.
Über RP Global:
RP Global ist ein IPP (Independent Power Producer) mit einer Projektpipeline von
über 14 GW(p) an Solar-PV-, Wind- und Speicherprojekten und verfügt über starke
lokale Teams in sieben europäischen Märkten. Als Entwickler, Betreiber und
Investor großskalierbarer Energieprojekte blickt RP Global auf mehr als 40 Jahre
Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien zurück. Der Hauptsitz des Unternehmens
befindet sich in Wien (Österreich) und Madrid (Spanien).
