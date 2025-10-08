Fraport-Aktie fester: Terminal 3 öffnet am 22. April 2026
Das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen soll am 22. April 2026 eröffnet werden.
Werte in diesem Artikel
Alle 57 Fluggesellschaften, die derzeit im Terminal 2 abgefertigt werden, sollen in vier Wellen umziehen, wie der Chef des Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte, ankündigte.
Der erste Abflug von dem neuen Passagierterminal ist für den 23. April nächsten Jahres geplant. Fraport geht nach früheren Angaben davon aus, dass im Terminal 3 künftig jährlich 19 Millionen Passagiere abgefertigt werden können.
Nach zehn Jahren Bauzeit auf der Zielgeraden
Damit geht das rund vier Milliarden Euro teure Projekt im Süden des größten deutschen Flughafens nach zehn Jahren Bauzeit in die finale Phase. Das Terminal 2 will Fraport nach dem Umzug vorübergehend außer Betrieb nehmen und dann für etwa fünf Jahre sanieren.
Vor der Eröffnung des Terminals 3 will der Flughafenbetreiber von Ende Januar bis Mitte April den Neubau im Probebetrieb testen. Etwa 8.000 Menschen sollen gegen eine Aufwandsentschädigung die Abläufe durchspielen: von der Anreise mit der neuen Sky-Line-Bahn oder dem Auto, über den Check-in und die Sicherheitskontrollen bis zum Boarding.
Die Fraport-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,34 Prozent höher bei 74,45 Euro.
/ceb/ben/DP/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fraport News
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen