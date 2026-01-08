DAX25.270 +0,6%Est505.999 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,2%Nas23.629 +0,6%Bitcoin78.588 +0,7%Euro1,1631 -0,3%Öl63,50 +1,3%Gold4.505 +0,6%
Kursziel unverändert

Barclays hat die Einstufung für Lufthansa auf "Equal Weight" - Aktie im Minus

09.01.26 16:13 Uhr
Barclays belässt Lufthansa auf "Equal Weight" - Aktie gibt nach | finanzen.net

Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management auf "Equal Weight"

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,86 EUR -0,14 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Kursziel beließ die britische Investmentbank bei 7,70 Euro. Der Fokus bei der Fluggesellschaft liege auf den mittelfristigen Rentabilitätszielen, gestützt von der Flottenerneuerung, Umstrukturierungsmaßnahmen im Hauptstreckennetz und dem starken Frachtgeschäft, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während Tarifverhandlungen, regulatorische Änderungen und Wetterstörungen die kurzfristige Lage erschwerten, bleibe das Management zuversichtlich hinsichtlich der Ergebnisentwicklung und der Stabilität des Free Cashflow.

Am Freitag notiert die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,12 Prozent tiefer bei 8,97 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 10:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

/rob/edh/jha/

LONDON (dpa-AFX Analyser)

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
14:31Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:31Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

