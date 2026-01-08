Kursziel unverändert

Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Treffen mit dem Management auf "Equal Weight"

Das Kursziel beließ die britische Investmentbank bei 7,70 Euro. Der Fokus bei der Fluggesellschaft liege auf den mittelfristigen Rentabilitätszielen, gestützt von der Flottenerneuerung, Umstrukturierungsmaßnahmen im Hauptstreckennetz und dem starken Frachtgeschäft, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während Tarifverhandlungen, regulatorische Änderungen und Wetterstörungen die kurzfristige Lage erschwerten, bleibe das Management zuversichtlich hinsichtlich der Ergebnisentwicklung und der Stabilität des Free Cashflow.

Am Freitag notiert die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,12 Prozent tiefer bei 8,97 Euro.

