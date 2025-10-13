Analyst mit viel Kritik

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer abermaligen Senkung der Gewinnprognosen durch den Verpackungshersteller reduziert.

Das Kursziel sank von 49 auf 34 Euro, die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Abgesehen von der Unzuverlässigkeit mit Blick auf die Unternehmensziele steige der Verschuldungsgrad von Gerresheimer immer weiter an, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und dann könnte der geplante Verkauf des Behälterglasgeschäfts angesichts der schwachen operativen Entwicklung des Bereichs auch noch unter ungünstigen Bedingungen erfolgen.

Nachdem die Gerresheimer-Aktie am Freitag kräftig unter die Räder gekommen war, ging es am Montag im XETRA-Handel zwischenzeitlich wieder klar nach oben. Jedoch konnte das Papier seine Gewinne nicht verteidigen, sodass zuletzt ein Abschlag von 0,63 Prozent auf 28,58 Euro verzeichnet wurde.

