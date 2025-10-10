DAX24.267 -1,4%Est505.536 -1,6%MSCI World4.277 -1,4%Top 10 Crypto16,62 +0,5%Nas22.575 -2,0%Bitcoin102.661 -2,5%Euro1,1612 +0,4%Öl63,03 -3,4%Gold3.996 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Analystentelefonkonferenz

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden

10.10.25 16:26 Uhr
Gerresheimer-Aktie gibt deutlich nach: Verkauf von Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 erfolgen | finanzen.net

Der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts von Gerresheimer soll möglichst im nächsten Jahr über die Bühne gehen, wie Vorstandschef Dietmar Siemssen in der Analystentelefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen sagte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
28,98 EUR -2,02 EUR -6,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Gegenwärtig wird es aus dem Konzern herausgelöst. Die Abtrennung werde sich in den Geschäftszahlen für 2025 widerspiegeln, entsprechend der neuen Segmentstruktur, die per Anfang Dezember in Kraft treten soll. Die Vorbereitung des Verkaufsprozesses laufe unter Hochdruck, fügte der im September gestartete neue Finanzchef Wolf Lehmann hinzu.

Wer­bung

Die Sparte Moulded Glass" (Formglas) erwirtschaftete 2024 rund 735 Millionen Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 20 Prozent. Anfang August war die Entscheidung gefallen, sie zu verkaufen.

Die Gerresheimer-Aktie notiert am Freitag zeitweise 4,06 Prozent tiefer bei 29,30 Euro.

DJG/rio/ros

(END) Dow Jones Newswires

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
13:46Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
10:11Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:11Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13:46Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen