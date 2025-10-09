DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.994 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,89 -0,3%Gold4.013 -0,7%
Profil
Schwächerer Geschäftsverlauf

Gerresheimer-Aktie sackt nach nächster Gewinnwarnung zweistellig ab: Prognose für Geschäftsjahr gesenkt

09.10.25 17:53 Uhr
Gerresheimer-Aktie nach weiterer Gewinnwarnung tiefrot: Konzern senkt Prognose für 2025 | finanzen.net

Die Gerresheimer AG senkt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Hintergrund sei unter anderem der schwächere Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2025.

Daneben belaste die weiterhin anhaltende gedämpfte Nachfrage im Kosmetikmarkt sowie im Bereich Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente, begründete die Gesellschaft den Schritt am Abend.

Nach vorläufigen Geschäftszahlen lag der Umsatz im dritten Quartal 2025 bei 560,7 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA bei 103,4 Millionen und das währungsbereinigte bereinigte Ergebnis je Aktie bei 0,77 Euro. Der organische Umsatz sank im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,2 Prozent, die organische bereinigte EBITDA-Marge erreichte 18,8 Prozent. Gerresheimer erzielte im dritten Quartal einen positiven freien Cashflow von 21 Millionen Euro.

Das Umsatzwachstum und die bereinigte EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 seien insgesamt niedriger als erwartet ausgefallen, teilte das Unternehmen weiter mit. Selbst unter Berücksichtigung des im Vergleich zum dritten Quartal 2025 erwarteten stärkeren vierten Quartals 2025 sei die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 somit nicht erreichbar.

Für 2025 erwartet Gerresheimer nun einen organischen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr von 4 bis 2 (zuvor organisches Umsatzwachstum: 0 bis 2) Prozent und eine adjustierte EBITDA-Marge von ca. 18,5 bis 19 (zuvor um 20) Prozent. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).

Vor dem Hintergrund des Geschäftsverlaufs und des schwächeren Marktwachstums hat Gerresheimer Maßnahmen zur Kostensenkung, Steigerung der Geschäftsentwicklung und Verbesserung des freien Cashflows eingeleitet. Die Gesellschaft wird ein umfassendes Transformationsprogramm implementieren. Das Programm beinhaltet eine selektivere Investitionsplanung, Maßnahmen zur Steigerung der operativen und vertrieblichen Entwicklung und die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes. Ein neu geschaffenes Transformation Office mit direkter Berichtslinie an den CFO wird das Programm vorantreiben.

Gerresheimer sacken ab - Serie von Gewinnwarnungen

Nach einer weiteren Gewinnwarnung sind die Aktien von Gerresheimer am Donnerstag unter die Räder gekommen. Zum XETRA-Schluss sank der Kurs um 18,21 Prozent auf 30,54 Euro.

Es sei die vierte Gewinnwarnung des Spezialverpackungsherstellers in den vergangenen zwei Jahren und die erste unter dem neuen Finanzchef, kommentierte David Adlington von JPMorgan. Die Konsenserwartungen dürften nun für 2025 deutlich nach unten revidiert werden, so der Analyst.

Ein Händler sagte, Gerresheimer habe erneut eine "schreckliche" Gewinnwarnung und sehr schwachen Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
11:56Gerresheimer UnderperformBernstein Research
08:36Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
08:31Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31Gerresheimer BuyUBS AG
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08:36Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
08:31Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31Gerresheimer BuyUBS AG
25.09.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.09.2025Gerresheimer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:56Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen