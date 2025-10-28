DAX24.289 -0,1%Est505.707 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,59 -2,2%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.060 +0,1%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,67 -1,6%Gold3.926 -1,6%
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Kurs der Gerresheimer

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

28.10.25 12:04 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 28,92 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 28,92 EUR abwärts. Die Gerresheimer-Aktie sank bis auf 28,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 78.872 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gerresheimer-Aktie mit einem Kursplus von 194,78 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 26,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Der derzeitige Kurs der Gerresheimer-Aktie liegt somit 11,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,096 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,29 EUR für die Gerresheimer-Aktie aus.

Gerresheimer veröffentlichte am 14.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 EUR gegenüber 0,79 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 560,68 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 498,51 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Gerresheimer wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 25.02.2027 dürfte Gerresheimer die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 3,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

