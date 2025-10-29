Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Gerresheimer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Gerresheimer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 28,78 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 28,78 EUR zu. Bei 28,86 EUR markierte die Gerresheimer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 28,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.964 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 196,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gerresheimer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2025 auf bis zu 26,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,59 Prozent.

Gerresheimer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,040 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,090 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,29 EUR.

Am 14.10.2025 hat Gerresheimer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gerresheimer ein Ergebnis je Aktie von 0,79 EUR vermeldet. Umsatzseitig wurden 560,68 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gerresheimer 498,51 Mio. EUR umgesetzt.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 25.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Gerresheimer.

Experten taxieren den Gerresheimer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,12 EUR je Aktie.

