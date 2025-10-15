Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht Gerresheimer-Position

Directors' Dealings

Bewegung bei Gerresheimer: So änderte ein Insider sein Portfolio.

Am 10.10.2025 wurden bei Gerresheimer Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Handel wurde am 14.10.2025 öffentlich gemacht. Siemssen, Dietmar, Vorstand bei Gerresheimer, fügte am 10.10.2025 2.000 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 29,20 EUR aufgerufen. Das Papier von Gerresheimer gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 6,80 Prozent auf 28,98 EUR abwärts.

Der Gerresheimer-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 2,50 Prozent auf 27,52 EUR. Im Handelsverlauf wurden 6.996 Gerresheimer-Aktien umgesetzt. Die Aktien von Gerresheimer sind unterdessen 990,61 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 34.540.000 Papiere.

Davor tätigte Siemssen, Dietmar am 12.11.2024 ein Eigengeschäft. Damals deckte sich Siemssen, Dietmar mit 1.000 Gerresheimer-Aktien zu jeweils 74,99 EUR ein.

Redaktion finanzen.net