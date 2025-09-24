DAX23.401 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,15 +0,1%Gold3.751 +0,4%
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.
TOP-5-Kursziele der Analysten am 25.09.25
Nach Sonderprüfung

Gerresheimer-Aktie kaum verändert: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy'

25.09.25 13:30 Uhr
Verpackungs-Aktie im Fokus: BaFin bremst kaum die Kaufempfehlung für Gerresheimer | finanzen.net

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen.

Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert.

Die Gerresheimer zeigt sich auf XETRA 0,06 Prozent tiefer bei 36,18 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

