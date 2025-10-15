DAX24.278 +0,2%Est505.631 +1,4%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,48 +0,5%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.734 -0,9%Euro1,1635 +0,2%Öl62,23 -0,1%Gold4.192 +1,2%
Größte Einzelinvestition

Stellantis-Aktie gefragt: Milliarden in US-Produktion investiert

15.10.25 11:20 Uhr
Anleger greifen bei Stellantis-Aktie zu: Milliardeninvestition für US-Produktion angekündigt | finanzen.net

Der Automobilhersteller Stellantis will Milliarden von Dollar in die Produktion von Jeeps, Pickups und Dodge-SUVs in den Vereinigten Staaten investieren.

Dies sei die größte Einzelinvestition in der Konzerngeschichte, teilte Stellantis mit und kündigte an, bis zum Ende des Jahrzehnts 13 Milliarden US-Dollar zu investieren, um fünf neue Fahrzeugmodelle und einen neuen Vierzylindermotor auf den Markt zu bringen.

Im Zuge dessen sollen in Werken im Mittleren Westen mehr als 5.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Zulieferer, die Teile für diese Modelle liefern, könnten darüber hinaus weitere 20.000 Arbeitsplätze schaffen, so CEO Antonio Filosa in einem Interview.

"Das wichtigste und relevanteste Ziel, das wir mit dieser Investition verfolgen, ist das Wachstum in diesem Markt", sagte Filosa.

Der Plan könnte einem der größten Automobilhersteller des Landes dabei helfen, die Kosten für die von der US-Regierung unter Donald Trump verhängten Zölle zu decken. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Belastung durch Zölle im Gesamtjahr auf 1,5 Milliarden Dollar belaufen wird.

Der Konzern Stellantis mit Sitz in den Niederlanden, zu dem auch die europäischen Marken Opel, Peugeot und Fiat gehören, entstand Anfang 2021 durch die Fusion von Fiat Chrysler Automobiles und der französischen PSA-Gruppe. Der Automobilhersteller ist stark von Nordamerika abhängig und hat dort in der Vergangenheit einen Großteil seiner Gewinne erzielt.

Die Investitionspläne umfassen eine Mischung aus benzinbetriebenen Fahrzeugen und Elektromodellen in Werken in Michigan, Indiana, Illinois und Ohio. In dem Interview kündigte Filosa an, dass in Zukunft weitere Pläne für andere wichtige US-Marken des Unternehmens, darunter Chrysler und Dodge, bekannt gegeben würden. Einzelheiten wollte er jedoch nicht nennen.

Ein mittelgroßer Pickup, den Stellantis ursprünglich in einem stillgelegten Werk in Belvidere im Bundesstaat Illinois bauen wollte, wird nun im Montagewerk des Konzerns in Toledo, Ohio, hergestellt werden. Für die Wiedereröffnung des Werks in Belvidere werden mehr als 600 Millionen Dollar aufgewendet, um dort den mittelgroßen SUV Jeep Cherokee und den SUV Compass in den USA zu bauen. Beide Jeep-Modelle werden derzeit in Mexiko montiert. Die Produktion soll 2028 anlaufen.

Das Unternehmen hat Elektrofahrzeugprojekte zurückgezogen und kürzlich einen lange erwarteten elektrischen Ram-Pickup eingestellt. Der neueste Investitionsplan sieht jedoch ein neues Modell mit verlängerter Reichweite und Benzinantrieb vor, das in einem Werk im Großraum Detroit produziert werden soll. Dadurch sollen in diesem Werk mehr als 900 neue Arbeitsplätze entstehen.

Einige der enthaltenen Investitionen wurden bereits zuvor angekündigt. Stellantis gab bekannt, dass es weiterhin davon ausgeht, 130 Millionen Dollar in die Umrüstung eines Werks in Detroit zu investieren, um dort ab 2029 einen neuen Dodge Durango SUV zu bauen.

Filosa sagte, dass eine frühere Entscheidung, sieben Modelle in den USA auslaufen zu lassen, den jüngsten Rückgang des Unternehmens in diesem Land verursacht habe.

"Wir haben jetzt eine klare Strategie für die Erholung", sagte er.

Am Mittwoch ziehen die Stellantis-Aktien in Mailand zeitweise um 2,39 Prozent an auf 8,57 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

