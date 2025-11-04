Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen
Der Jeep-Hersteller Chrysler ruft in den USA rund 320.000 Hybridfahrzeuge zurück, weil er befürchtet, dass die Hochspannungsbatterien einen Fahrzeugbrand auslösen könnten.
Werte in diesem Artikel
Wie aus einem Dokument der National Highway Traffic Safety Administration hervorgeht, betrifft der Rückruf 320.065 Jeep Wrangler und Jeep Grand Cherokee, die zwischen 2020 und 2026 von der Stellantis-Tochter Chrysler gefertigt wurden.
Der Autohersteller riet den Besitzern der betroffenen Modelle, im Freien und nicht in der Nähe von Gebäuden zu parken, und ihre Fahrzeuge nicht aufzuladen, bis eine Abhilfemaßnahme gefunden ist, an der derzeit gearbeitet wird.
Die Stellantis-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,09 Prozent tiefer bei 8,66 Euro.
