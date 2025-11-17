DAX 23.309 -1,2%ESt50 5.571 -1,2%MSCI World 4.286 -0,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,6%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.935 -0,6%Euro 1,1584 -0,1%Öl 64,18 +0,2%Gold 4.048 +0,1%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Rheinmetall-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Rheinmetall-Aktie
Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie Infineon-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Stellantis Aktie

Stellantis Aktien-Sparplan
8,50 EUR -0,36 EUR -4,02 %
STU
9,79 USD -0,60 USD -5,73 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 25,87 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

08:01 Uhr
Stellantis
8,50 EUR -0,36 EUR -4,02%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Etliche personelle Wechsel auf der Führungsebene und die US-Zölle hätten die Restrukturierung der Autobauer-Holding verzögert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Vom Kapitalmarkttag im zweiten Quartal 2026 erhofft er sich Details zum nötigen Rückbau der Produktonskapazitäten in Europa und Nordamerika./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Overweight

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,53 €		 Abst. Kursziel*:
17,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:01 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

