Stellantis Aktie
Marktkap. 25,87 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Etliche personelle Wechsel auf der Führungsebene und die US-Zölle hätten die Restrukturierung der Autobauer-Holding verzögert, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Vom Kapitalmarkttag im zweiten Quartal 2026 erhofft er sich Details zum nötigen Rückbau der Produktonskapazitäten in Europa und Nordamerika./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,53 €
|Abst. Kursziel*:
17,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,59%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|08:01
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research