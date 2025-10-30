DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Stellantis Aktie

8,97 EUR +0,15 EUR +1,70 %
STU
10,29 USD -0,93 USD -8,25 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 25,41 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Deutsche Bank AG

Stellantis Hold

12:16 Uhr
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
8,97 EUR 0,15 EUR 1,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Auto-Holding habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick für das zweite Halbjahr bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Gefahr weiterer Abschreibungen komme nicht überraschend und deute darauf hin, dass eine Besserung der Lage erst einmal nicht in Sicht sei./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Hold

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,91 €		 Abst. Kursziel*:
-10,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,82%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

12:16 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Stellantis Neutral UBS AG
30.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

