Stellantis Aktie
Marktkap. 25,41 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Auto-Holding habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick für das zweite Halbjahr bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Gefahr weiterer Abschreibungen komme nicht überraschend und deute darauf hin, dass eine Besserung der Lage erst einmal nicht in Sicht sei./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Hold
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,91 €
|Abst. Kursziel*:
-10,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,82%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|12:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|12:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets