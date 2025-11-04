Stellantis Aktie
Marktkap. 25,44 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 9 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Autokonzern sei im dritten Quartal zwar verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wieder auf den Wachstumsweg zurückgekehrt, schrieb Tom Narayan am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung. Er bleibt jedoch zunächst skeptisch, weil die Bemühungen um den Rückgewinn von Marktanteilen in Nordamerika und Europa die Margen belasten könnten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
8,53 €
|Abst. Kursziel*:
-6,26%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
8,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,54%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|08:01
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
