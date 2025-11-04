DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ahold Delhaize-Aktie: Übernahme hilft Wachstum Ahold Delhaize-Aktie: Übernahme hilft Wachstum
VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren VW-Aktie in Rot: Entwicklung eigener KI-Chips für autonomes Fahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
8,47 EUR -0,13 EUR -1,52 %
STU
9,85 USD +0,04 USD +0,36 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 25,44 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

08:01 Uhr
Stellantis Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
8,47 EUR -0,13 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 9 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Autokonzern sei im dritten Quartal zwar verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wieder auf den Wachstumsweg zurückgekehrt, schrieb Tom Narayan am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung. Er bleibt jedoch zunächst skeptisch, weil die Bemühungen um den Rückgewinn von Marktanteilen in Nordamerika und Europa die Margen belasten könnten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:01 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
8,53 €		 Abst. Kursziel*:
-6,26%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
8,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,54%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:01 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Stellantis Neutral UBS AG
30.10.25 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

Dow Jones Brandgefahr Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag billiger
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt nachmittags
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt mittags
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Einbußen
finanzen.net Euronext-Handel CAC 40 präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein
PR Newswire Dodge Opens Orders for SIXPACK-powered Dodge Charger Scat Pack: Most Powerful Sedan Under $60,000
PR Newswire B5 is Back! B5 Blue Returns to 2026 Dodge Durango Lineup, Brings Burst of Heritage High-impact Paint to Muscle SUV's All-HEMI® Lineup
PR Newswire Direct Connection Reignites HEMI® Crate Engine Lineup With Relaunch of Supercharged 1,000-horsepower Hellephant, Race-ready Drag Pak Engines
PR Newswire Dodge Hustles Harder: Introducing First Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak by Direct Connection, Bringing HEMI® Power to New Charger Race Car
Benzinga Stellantis Beats Market Estimates With 13% Q3 Revenue Surge, CEO Says $13 Billion Investment To Increase US Production By 50%
Benzinga GM, Ford, Stellantis Supplier Vaults Into Top 10% Momentum Stocks — Breakout Ahead?
PR Newswire Mopar Offers Exterior and Performance Enhancements for 2026 Dodge Charger Models
PR Newswire Mopar Unveils Two Street Machine Concepts at SEMA 2025
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen