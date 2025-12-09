DAX24.144 +0,4%Est505.725 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 +2,0%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.423 -0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,35 -0,2%Gold4.203 +0,3%
Zusammenarbeit

Stellantis-Aktie tiefer: Stellantis und Bolt kooperieren bei fahrerloser Mobilität in Europa

09.12.25 10:12 Uhr
Stellantis und Bolt starten bahnbrechendes Projekt für selbstfahrende Autos - Stellantis-Aktie verliert | finanzen.net

Der Autohersteller Stellantis und die Mobilitätsplattform Bolt wollen gemeinsam autonom fahrende Fahrzeuge entwickeln und gemeinsam einsetzen, um den kommerziellen Betrieb von autonomen Fahrzeugen auf Level-4 in ganz Europa zu erforschen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
10,15 EUR -0,01 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies gaben beide Unternehmen bekannt.

Die Zusammenarbeit soll die AV-Ready-Plattformen von Stellantis mit Bolts umfangreichem Mobilitätsnetz kombinieren. Bolt mit Sitz im estnischen Tallinn bietet laut Mitteilung derzeit Fahrdienste in mehr als 50 Ländern an, darunter 23 EU-Mitgliedstaaten. Bolt plant, die autonomen Fahrzeuge von Stellantis in seine Plattform für gemeinsame Mobilität zu integrieren, um vollautonome, fahrerlose Fahrdienstleistungen anzubieten. Mit Hilfe der Partnerschaft will Bolt den nächsten Schritt machen, um bis 2035 100.000 autonome Fahrzeuge auf seiner Shared-Mobility-Plattform verfügbar zu haben.

Die Unternehmen planen, ab 2026 mit dem Einsatz von Testfahrzeugen für Versuche in europäischen Ländern zu beginnen. Die Unternehmen wollen eng mit europäischen Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, um einen verantwortungsvollen Ansatz bei Tests, Zertifizierung und skalierbarer Implementierung zu unterstützen, der vollständig mit den geltenden Sicherheits-, Datenschutz- und Cybersicherheitsstandards in Einklang steht.

Für die Stellantis-Aktie geht es auf vorbörslich an der NYSE zeitweise 1,09 Prozent auf 11,81 US-Dollar nach untne.

DOW JONES

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

