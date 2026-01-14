Stellantis Aktie
Marktkap. 24,92 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 10,30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Horst Schneider bewertete die Autokonzerne am Donnerstag gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, BMW sei in einer Übergangsphase. Mercedes werde im Elektro-Bereich stärker und Stellantis in den USA. Dafür zeichne sich für letztere in Europa Schwäche ab./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.
|Kursziel:
10,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,67 €
|Abst. Kursziel*:
18,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
|
Analyst Name:
Horst Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
