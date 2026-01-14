DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Overweight JP Morgan Chase & Co. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Overweight
VW-Aktie mit Verlusten: Absatzflaute bei klassischen Transportern VW-Aktie mit Verlusten: Absatzflaute bei klassischen Transportern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
8,68 EUR -0,06 EUR -0,66 %
STU
10,09 USD -0,01 USD -0,05 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 24,92 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

Merrill Lynch & Co., Inc.

Stellantis Neutral

13:21 Uhr
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
8,68 EUR -0,06 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 10,30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Horst Schneider bewertete die Autokonzerne am Donnerstag gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, BMW sei in einer Übergangsphase. Mercedes werde im Elektro-Bereich stärker und Stellantis in den USA. Dafür zeichne sich für letztere in Europa Schwäche ab./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Neutral

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.		 Kursziel:
10,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,67 €		 Abst. Kursziel*:
18,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
Analyst Name:
Horst Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

13:21 Stellantis Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Stellantis Buy UBS AG
09.01.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

dpa-afx Opel legt Comeback des Manta auf Eis
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag zurück
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40-Anleger greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 letztendlich leichter
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Börse Paris: nachmittags Pluszeichen im CAC 40
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights General Motors, Toyota Motor, Ford, Tesla and Stellantis
PR Newswire Stellantis Puts Customer Choice Front and Center at the 2026 Detroit Auto Show With New Vehicles, Iconic Returns and Interactive Experiences
Zacks Stellantis Pivots From PHEVs to Hybrids and EREVs in North America
PR Newswire Plaid With Purpose: Jeep® Wrangler 85th Anniversary Edition Brings Heritage Style to Legendary Capability
Business Times Stellantis scraps US plug-in hybrid sales, citing weak demand
Zacks Stellantis (STLA) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Zacks Stellantis (STLA) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
PR Newswire FCA US Fourth-quarter Total Sales Increase 4% Year Over Year; Reports Full-year 2025 US Sales Results
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen