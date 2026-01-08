DAX 25.155 +0,1%ESt50 5.951 +0,8%MSCI World 4.487 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.435 -0,8%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,44 -0,4%Gold 4.474 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr
Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stellantis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Stellantis Aktien-Sparplan
9,65 EUR +0,16 EUR +1,65 %
STU
11,21 USD +0,42 USD +3,89 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,64 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2QL01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL00150001Q9

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STLA

Jefferies & Company Inc.

Stellantis Buy

09:46 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
9,65 EUR 0,16 EUR 1,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 11 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volkswagen und Stellantis dürften für 2026 Verbesserungen im operativen Geschäft voraussagen und könnten mit strategischen Entscheidungen überraschen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,55 €		 Abst. Kursziel*:
36,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
9,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,78%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

09:46 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.12.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Stellantis Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 zum Handelsende stärker
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag freundlich
finanzen.net Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag zurück
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagmittag tiefer
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsstart
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach
Zacks Stellantis (STLA) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
PR Newswire FCA US Fourth-quarter Total Sales Increase 4% Year Over Year; Reports Full-year 2025 US Sales Results
Benzinga Weekend Round-Up: Tesla Loses EV Crown, BYD&#39;s Overseas Sales Surge And Stellantis-Backed Leapmotor Bags $530 Million Funding
Benzinga Ray Dalio&#39;s Warning For Fiat Currencies, Potential Impact Of Trump&#39;s Tax Refunds On Markets, And More: This Week In Economics
Cointelegraph Coinbase pauses local fiat rails in Argentina less than a year after its arrival
PR Newswire You Asked, Ram Delivered: Ram Power Wagon With 6.7-Liter Cummins HO Turbo Diesel and Best-in-Class 1,075 lb.-ft. of Torque
PR Newswire The Apex Pickup Returns: Ram's TRX is Back as the Fastest and Most Powerful Production Gas Pickup Truck in the World
PR Newswire Dodge Charger Multi-energy Lineup Wins 2026 Detroit Free Press Car of the Year
RSS Feed
Stellantis zu myNews hinzufügen