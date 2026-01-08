Stellantis Aktie
Marktkap. 26,64 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 11 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volkswagen und Stellantis dürften für 2026 Verbesserungen im operativen Geschäft voraussagen und könnten mit strategischen Entscheidungen überraschen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,55 €
|Abst. Kursziel*:
36,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,78%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
