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Kostensenkung

BP-Aktie steigt: Konzern treibt Schuldenabbau mit Raffinerie-Verkauf voran

19.03.26 09:21 Uhr
BP-Aktie steigt: Raffinerieverkauf bringt Milliarden Spielraum | finanzen.net

BP trennt sich von seiner Raffinerie in Gelsenkirchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,61 EUR 0,14 EUR 2,12%
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Wie der britische Ölkonzern mitteilte, hat er den Verkauf an den Raffineriebetreiber Klesch Group vereinbart. Damit setze BP die Vereinfachung seines Portfolios und die Stärkung seiner Bilanz fort und erhöhe sein Einsparziel. Die Konditionen des Deals wurden nicht genannt.

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BP rechnet bis 2027 nun mit strukturellen Einsparungen von 6,5 bis 7,5 Milliarden Dollar, rund 1 Milliarde mehr als bisher.

Aufgrund seiner hohen Schuldenlast verkauft BP einige Vermögenswerte und senkt gleichzeitig die Kosten. Im Dezember stimmte das Unternehmen dem Verkauf einer Beteiligung von 65 Prozent an seinem Schmierstoffgeschäft Castrol für 8 Milliarden Dollar an Stonepeak zu. Im vergangenen Monat teilte BP mit, dass es bereits mehr als 11 Milliarden Dollar seines bis 2027 angestrebten Veräußerungsziels von 20 Milliarden Dollar angekündigt oder abgeschlossen habe.

Die Vereinbarung umfasst die Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen (ROG). Die Belegschaft der ROG sowie die Mitarbeiter in Logistik und Vertrieb werden zum Abschluss des Verkaufs zum neuen Eigentümer wechseln. Der integrierte Raffineriekomplex beschäftigt heute rund 1.800 Mitarbeiter.

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An der Börse in London gewinnt die BP-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,11 Prozent auf 5,62 Pfund.

DJG/DJN/mgo/hab

Von Adam Whittaker

DOW JONES

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Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

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Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
08:21BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.03.2026BP OverweightBarclays Capital
11.03.2026BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:21BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.03.2026BP OverweightBarclays Capital
11.03.2026BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.02.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026BP NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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