NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Neutral" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen 20 bis 30 Prozent der globalen Öl- und Erdgastransporte, schrieb Matthew Lofting am Mittwochabend. Die Länge und das Ausmaß der Gefährdung der Schifffahrt durch die Meerenge im Zuge der Nahost-Eskalation sei also entscheidend für die weitere Entwicklung der Energiepreise. Totalenergies, Shell und OMV seien unter den Europäer am ehesten auf nahtlosen Verkehr über diesen Transportweg angewiesen. Galp, Repsol und Equinor seien kaum bis nicht direkt abhängig./ag/mis

