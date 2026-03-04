DAX 24.272 +0,3%ESt50 5.890 +0,3%MSCI World 4.495 +0,2%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 63.002 +0,9%Euro 1,1613 -0,2%Öl 83,14 +0,7%Gold 5.165 +0,5%
BP Aktie

5,59 EUR +0,05 EUR +0,85 %
STU
4,86 GBP +0,05 GBP +0,94 %
LSE
Marktkap. 87,11 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,66%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

08:31 Uhr
BP Neutral
BP plc (British Petrol)
5,59 EUR 0,05 EUR 0,85%
News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 520 Pence auf "Neutral" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen 20 bis 30 Prozent der globalen Öl- und Erdgastransporte, schrieb Matthew Lofting am Mittwochabend. Die Länge und das Ausmaß der Gefährdung der Schifffahrt durch die Meerenge im Zuge der Nahost-Eskalation sei also entscheidend für die weitere Entwicklung der Energiepreise. Totalenergies, Shell und OMV seien unter den Europäer am ehesten auf nahtlosen Verkehr über diesen Transportweg angewiesen. Galp, Repsol und Equinor seien kaum bis nicht direkt abhängig./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,20 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,81 £		 Abst. Kursziel*:
8,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,86 £		 Abst. Kursziel aktuell:
7,05%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,02 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:31 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.02.26 BP Neutral UBS AG
mehr Analysen

