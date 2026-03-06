DAX 23.233 -1,5%ESt50 5.617 -1,8%MSCI World 4.379 -0,6%Top 10 Crypto 8,9465 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1554 +0,1%Öl 104,5 +11,9%Gold 5.096 -0,2%
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check
BP Aktie

5,84 EUR +0,06 EUR +1,02 %
STU
5,06 GBP +0,07 GBP +1,40 %
LSE
Marktkap. 88,5 Mrd. EUR

KGV 1.664,62 Div. Rendite 5,66%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

Goldman Sachs Group Inc.

BP Buy

12:46 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,84 EUR 0,06 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 490 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Ergebnisschätzungen für die Energiekonzerne am Montag an stark gestiegene Ölpreisprognosen im Zuge der geopolitischen Risiken in Nahost an. Für 2026 steigen seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 55 Prozent und für 2027 um 9 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 02:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
5,40 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,05 £		 Abst. Kursziel*:
6,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,06 £		 Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,09 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

12:46 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Versorgung im Blick Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an Ölmarkt im Ausnahmezustand: Nahostkonflikt treibt Ölaktien wie Shell, BP, TotalEnergies und Exxon an
finanzen.net Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 mittags
finanzen.net Montagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net BP Aktie News: BP am Montagmittag höher
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net BP Aktie News: BP am Vormittag in Grün
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter
finanzen.net BP Aktie News: BP am Nachmittag mit Kursplus
reNEWS Interocean signs JERA Nex bp marine deal
Zacks Is Trending Stock BP p.l.c. (BP) a Buy Now?
reNEWS bp and Iberdrola near completion of hydrogen plant
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around BP PLC?
Zacks BP p.l.c. (BP) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
reNEWS Lightsource bp wins CfD for Hett Moor
Financial Times Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm
Financial Times Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm
